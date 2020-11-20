Секретари горсоветов от "Слуги народа" выгодны для мэров – зампред ОП
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что секретари городских советов или заместители мэров от партии "Слуга народа" были бы выгодны новоизбранным руководителям городов. В частности речь идет о развитии регионов.
Что сказал Тимошенко
Для партии наличие секретарей горсоветов от "Слуги народа" выгодно только в политическом плане. Об этом Тимошенко рассказал в интервью Интерфакс-Украина.
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Если в горсовете либо секретарь, либо заместитель мэра – представитель провластной партии, то это выгодно и для мэра. Естественно, что и нам, но это не односторонний процесс. Поэтому мы движемся в направлении создания таких неформальных коалиций, потому что формальные не предусмотрены,
- сказал Тимошенко.
По его словам, главы областных советов, где партия "Слуга народа" хорошо представлена, также должны быть представителями "слуг".
Заметим, Тимошенко также добавил, что сейчас уровень коммуникации с мэрами городов Украины на очень низком уровне. Однако процесс налаживанием общения уже начался. В частности речь идет об обсуждении вопросов по усилению карантина.
Слуги народа на местных выборах
- По данным политолога Сергея Фесенко, провластная партия "Слуга народа" получила наибольшее количество голосов на местных выборах в Украине.
- В частности кандидаты от этой партии лидируют по показателю депутатских мандатов, количеству председателей территориальных общин, а также по местам в областных советах.
- Однако меньше всего "Слугу народа" поддержали жители небольших населенных пунктов.
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