Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что секретари городских советов или заместители мэров от партии "Слуга народа" были бы выгодны новоизбранным руководителям городов. В частности речь идет о развитии регионов.

Что сказал Тимошенко

Для партии наличие секретарей горсоветов от "Слуги народа" выгодно только в политическом плане. Об этом Тимошенко рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

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Если в горсовете либо секретарь, либо заместитель мэра – представитель провластной партии, то это выгодно и для мэра. Естественно, что и нам, но это не односторонний процесс. Поэтому мы движемся в направлении создания таких неформальных коалиций, потому что формальные не предусмотрены,

- сказал Тимошенко.

По его словам, главы областных советов, где партия "Слуга народа" хорошо представлена, также должны быть представителями "слуг".

Заметим, Тимошенко также добавил, что сейчас уровень коммуникации с мэрами городов Украины на очень низком уровне. Однако процесс налаживанием общения уже начался. В частности речь идет об обсуждении вопросов по усилению карантина.

Слуги народа на местных выборах