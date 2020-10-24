Военные США провели секретные учения: какие навыки отработали
Европейское командование США завершило секретное обучение на территории Германии. Во время него проверили способность 4-звездочного штаба мобилизовать свои силы в случае начала войны.
К учениям Austere Challenge 2021 привлекли примерно 4400 военнослужащих из США и НАТО. Об этом сообщили на сайте Stars and Stripes.
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Как проходили учения
В течение недели они моделировали ситуации, как будут отвечать союзники в случае начала военных действий.
Они имеют широкий фокус. Было бы справедливо сказать, что мы работаем над множеством наборов проблем,
– отметил генерал-майор и руководитель по учениям EUCOM Джон Бойд.
Секретные детали
Подробности проведения учений являются секретными. Однако европейское командование вооруженных сил США заявило, что военные отрабатывали в случае начала конфликта объединение:
- суши;
- моря;
- воздуха;
- космических и киберсил.
Учения провели из-за возможной угрозы со стороны России.