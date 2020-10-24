Европейское командование США завершило секретное обучение на территории Германии. Во время него проверили способность 4-звездочного штаба мобилизовать свои силы в случае начала войны.

К учениям Austere Challenge 2021 привлекли примерно 4400 военнослужащих из США и НАТО. Об этом сообщили на сайте Stars and Stripes.

Актуально Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе с госсекретарем США

Как проходили учения

В течение недели они моделировали ситуации, как будут отвечать союзники в случае начала военных действий.

Они имеют широкий фокус. Было бы справедливо сказать, что мы работаем над множеством наборов проблем,

– отметил генерал-майор и руководитель по учениям EUCOM Джон Бойд.

Секретные детали

Подробности проведения учений являются секретными. Однако европейское командование вооруженных сил США заявило, что военные отрабатывали в случае начала конфликта объединение:

суши;

моря;

воздуха;

космических и киберсил.

Учения провели из-за возможной угрозы со стороны России.