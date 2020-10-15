Недавно глава ОП Андрей Ермак заявил, что мирная концепция Украины по Донбассу "лежит на столе". Можно сказать, что перед Зеленским находится тот самый план "Б", о котором он говорил ровно в октябре 2019 года во время бесконечной пресс-конференции на фуд-корте.

Детали самого плана обществу неизвестны, но по крупицам информации я могу описать вам картину в общем и целом. Тем более, очень смешно наблюдать как из-за этой тайной концепции ерепенятся террористы на Донбассе. Об этом – в видеоблоге "АнтиФейк" на 24 канале.

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Президент Владимир Зеленский верит, что сможет мирно разойтись с Путиным в вопросе Донбасса. Об этом он заявил в интервью представителю проекта HARDtalk на BBC Стивену Сакуру.

Зеленский заявил, что речь абсолютно не идет про условия Путина. В том числе, в вопросе особого статуса Донбасса в украинской конституции, а выборы на оккупированных территориях пройдут только после ухода российских танков.

Главный "чепушилин" Донбасского района аж слюной брызнул от обиды и подобной дерзости Зеленского. Местный недофеодал начал утверждать, что это с ним украинский президент должен решать вопросы, а не с царьком страны, которая привела танки.

Что говорил Пушилин об словах Зеленского: видео

Это то же самое, что я бы спрашивал у тараканов на кухне, как именно их травить борным спиртом. У России конкретные проблемы из-за оккупации Донбасса и Крыма.

Нормы децентрализации в Конституции

Если еще в марте кремлевский фраер вроде как плевать хотел на санкции, то уже спустя пол года он едет в Европу – выпрашивать у мировых лидеров ослабить ограничения. Где на санкции он уже не плюет, а брызгает слюной. Домой он возвращается с дулей, но без европейского мака.

Камнем преткновения в вопросе Донбасса остаются разногласия по Минским соглашениям. Судя по последним заявлениям Зеленского, Офис Президента хочет изменить нормы децентрализации в Конституции. Сейчас я говорю об 11 пункте Минского договора.

Что известно об 11 пункте Минского договора? Там речь идет о конституционной реформе в Украине со вступлением в силу "новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)".



А также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании.

Путин настаивает на амнистии террористов; праве на языковом самоопределении Донбасса; участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов; экономической поддержке; возможности трансграничного сотрудничества ОРДЛО с Кремлем и создание отрядов народной милиции. Россия требует, чтобы особый статус региона был закреплен в Конституции.

Зеленский говорит, что никто не может влиять на изменение украинской Конституции, кроме народа страны. Мы ж не в России. Поэтому Офис Президента категорически выступает против этого. И тут начинается самое интересное.

Зеленский считает, что изменив нормы децентрализации в Украине будет выполнен функционал 11 пункта Минских соглашений, поэтому договоренности можно будет считать выполненными.

Этот жест по плану "Б" Офиса Президента в который раз должен показать лидерам стран, что Украина готова к мирному формату и выполняет договоренности. Остается лишь дело за второй стороной.

В чем заключается план Зеленского

Ну и завершение этого плана – проведение местных выборов в ОРДЛО на основании украинского законодательства и норм Копенгагенской конвенции. Но давайте без иллюзий – Путин не пойдет на это. Потому что ему необходим конфликт в Украине для собственной внешней политики.

И, вероятно, в этом план "Б" и заключается. Отказ Путина развяжет руки мировым лидерам в вопросе Донбасса. Кремлевский карлик фактически откажется от Минских договоренностей, за которые вцепился словно в мамкину грудь.

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Это покажет абсолютную заинтересованность Путина в войне на территории Украины, поэтому необходимо будет менять или выходить из Минского процесса. А уж если сейчас Россию душат санкциями, то когда она открыто покажет свою позицию ее и вовсе забросают камнями.