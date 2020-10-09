В США священник занялся жестким сексом с 2 женщинами-доминантками. Все это произошло на алтаре католической церкви святых Петра и Павла. Такое "проявление любви" увидел мужчина, который проходил мимо. Он и вызвал полицию.

Ситуация случилась 30 сентября 2020 года в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана, сообщило издание New York Post.

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Как все происходило

Мимо церкви в позднее время проходил мужчина. Он заметил, что в храме включен свет. Когда заглянул внутрь, то увидел полуобнаженного священника. Священнослужитель занимался сексом с 2 женщинами, которые были одеты в корсеты и на высоких каблуках. Все это происходило на алтаре – они установили сценическое освещение и записывали это действо на видео. На алтаре повсюду лежали секс-игрушки.

Свидетель происшествия зафиксировал все на камеру мобильного телефона, а позже обратился в полицию.

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Кто развлекался в церкви

Всех участников сексуального развлечения арестовали и обвинили в непристойном поведении. Священника зовут Трэвис Кларк. После ареста его отстранили от служения. Его партнершами были:

41-летняя порноактриса Минди Диксон;

23-летняя Мелисса Ченг.

Мелисса Ченг, Трэвис Кларк и Минди Диксон / Фото коллаж 24 канала

Правоохранители отметили, что никого из людей не заставляли заниматься сексом в церкви. Также они выяснили, что Диксон накануне инцидента написала в соцсети, что едет в Новый Орлеан, чтобы "осквернить дом Божий".