Секс на алтаре: в США священник развлекался с 2 женщинами-доминантками прямо в церкви
В США священник занялся жестким сексом с 2 женщинами-доминантками. Все это произошло на алтаре католической церкви святых Петра и Павла. Такое "проявление любви" увидел мужчина, который проходил мимо. Он и вызвал полицию.
Ситуация случилась 30 сентября 2020 года в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана, сообщило издание New York Post.
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Как все происходило
Мимо церкви в позднее время проходил мужчина. Он заметил, что в храме включен свет. Когда заглянул внутрь, то увидел полуобнаженного священника. Священнослужитель занимался сексом с 2 женщинами, которые были одеты в корсеты и на высоких каблуках. Все это происходило на алтаре – они установили сценическое освещение и записывали это действо на видео. На алтаре повсюду лежали секс-игрушки.
Свидетель происшествия зафиксировал все на камеру мобильного телефона, а позже обратился в полицию.
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Кто развлекался в церкви
Всех участников сексуального развлечения арестовали и обвинили в непристойном поведении. Священника зовут Трэвис Кларк. После ареста его отстранили от служения. Его партнершами были:
- 41-летняя порноактриса Минди Диксон;
- 23-летняя Мелисса Ченг.
Мелисса Ченг, Трэвис Кларк и Минди Диксон / Фото коллаж 24 канала
Правоохранители отметили, что никого из людей не заставляли заниматься сексом в церкви. Также они выяснили, что Диксон накануне инцидента написала в соцсети, что едет в Новый Орлеан, чтобы "осквернить дом Божий".