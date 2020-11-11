В ОАЭ провели самый масштабный за последние годы пересмотр законов. В частности, декриминализировали попытки самоубийства, а также разрешили употребление алкоголя и секс до брака.

Ряд революционных решений принял президент Объединенных Арабских Эмиратов – Халиф ибн Заид Аль Нахайян. Об этом сообщает The National.

Читайте также Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали "Договор Авраама": что это значит и что известно о его тексте

Лидер ОАЭ внес поправки в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы страны. Кроме того, он модернизировал закон о личном статусе, заключенный на основе права шариата. Изменения изменят жизнь не только граждан ОАЭ, но и туристов и иностранцев, работающих на территории страны.

Что изменили в ОАЭ

Криминализировали "убийства чести". Ранее в стране действовали нормы для смягчения наказания за убийство ради восстановления справедливости. Фактически если мужчина убивал женщину, которая якобы осквернила свою семью, он мог выйти сухим из воды. К вариантам "осквернения" причисляли как нежелательные романтические отношения, так и неповиновение культурным ограничениям.

Декриминализировали попытки самоубийства. Людей, которые решили свести счеты с жизнью, отныне не будут наказывать в соответствии с уголовным кодексом.

Разрешили употреблять алкоголь. Лиц, которым исполнился 21 год, не будут штрафовать за бокал вина или алкогольный коктейль. Новый закон дает зеленый свет также владельцам торгово-развлекательных заведений, которые смогут добавлять алкогольные напитки в ассортимент своих заведений.

За внебрачный секс больше не будут наказывать. Ранее в ОАЭ пары не имели права жить вместе до регистрации своих отношений За секс до брака была предусмотрена уголовная ответственность. Страдали от этого закона не только жители страны, но и иностранцы.

Изменили правила развода. Если семейные пары, которые поженились за рубежом, захотят разорвать свой брак на территории ОАЭ, их будут разводить по законам той страны, где был заключен брак.

Изменили правила ареста. Если подозреваемый не владеет арабским языком, правоохранители должны нанять ему переводчика.