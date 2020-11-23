Большинство украинцев заявляют, что доходы их семей уменьшились с начала эпидемии коронавируса. Каждый пятый уже переболел COVID-19. Лучшим способом укрепления иммунитета люди считают употребление витаминов. Среди оригинальный способов – регулярный секс, молитва и походы в лес за грибами.

О том, сколько украинцев переболели коронавирусом, как карантин и кризис повлияли на их доходы и чем люди укрепляют иммунитет, идет речь в результатах опроса, опубликованных Open Mind Foundation.

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Сколько украинцев на себе почувствовали коронавирусной кризис

56,9% жителей городов, принявших участие в опросе, ответили, что экономически пострадали от коронакризиса;

финансово легче переживают кризис жители села, а у 7,7% пользователей интернета, которые живут в украинских селах, доходы даже увеличились;

54,3% респондентов сказали, что в их семье стало меньше денег с начала пандемии, из них у 23,9% сумма денег в семье "значительно уменьшилась".



Как изменились доходы опрошенных с начала эпидемии COVID-19 / Инфографика Liberty Report

Сколько опрошенных уже переболели COVID-19

19,4% переболевших;

80,4% – нет.

Если пересчитать эти проценты в соответствии с масштабами страны, количество тех, кто переболел, может составлять более 3 миллионов украинцев.

Почти 12,1% респондентов сообщили, что знают людей, которые умерли после того, как заболели COVID-19.

Какими способами украинцы укрепляют иммунитет

60,4% – респондентов принимают витамины;

51% – пытаются правильно питаться;

29,9% – занимаются спортом;

33,4% – много спят.

Интересно, что женщины чаще принимают витамины, а мужчины – с начала пандемии больше спят. Что касается разных поколений – молодежь реже правильно питается по сравнению со старшим поколением и почти вдвое реже занимается спортом.

Какие оригинальные способы улучшения иммунитета используют опрошенные

регулярно занимаются сексом;

молятся;

не берут все близко к сердцу;

ходят в лес за грибами;

употребляют алкоголь.



Как украинцы укрепляют иммунитет на фоне коронавируса / Инфографика Liberty Report