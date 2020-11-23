Секс, молитва и поход за грибами: как украинцы повышают иммунитет на фоне COVID-19
Большинство украинцев заявляют, что доходы их семей уменьшились с начала эпидемии коронавируса. Каждый пятый уже переболел COVID-19. Лучшим способом укрепления иммунитета люди считают употребление витаминов. Среди оригинальный способов – регулярный секс, молитва и походы в лес за грибами.
О том, сколько украинцев переболели коронавирусом, как карантин и кризис повлияли на их доходы и чем люди укрепляют иммунитет, идет речь в результатах опроса, опубликованных Open Mind Foundation.
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Сколько украинцев на себе почувствовали коронавирусной кризис
- 56,9% жителей городов, принявших участие в опросе, ответили, что экономически пострадали от коронакризиса;
- финансово легче переживают кризис жители села, а у 7,7% пользователей интернета, которые живут в украинских селах, доходы даже увеличились;
- 54,3% респондентов сказали, что в их семье стало меньше денег с начала пандемии, из них у 23,9% сумма денег в семье "значительно уменьшилась".
Как изменились доходы опрошенных с начала эпидемии COVID-19 / Инфографика Liberty Report
Сколько опрошенных уже переболели COVID-19
- 19,4% переболевших;
- 80,4% – нет.
Если пересчитать эти проценты в соответствии с масштабами страны, количество тех, кто переболел, может составлять более 3 миллионов украинцев.
Почти 12,1% респондентов сообщили, что знают людей, которые умерли после того, как заболели COVID-19.
Какими способами украинцы укрепляют иммунитет
- 60,4% – респондентов принимают витамины;
- 51% – пытаются правильно питаться;
- 29,9% – занимаются спортом;
- 33,4% – много спят.
Интересно, что женщины чаще принимают витамины, а мужчины – с начала пандемии больше спят. Что касается разных поколений – молодежь реже правильно питается по сравнению со старшим поколением и почти вдвое реже занимается спортом.
Какие оригинальные способы улучшения иммунитета используют опрошенные
- регулярно занимаются сексом;
- молятся;
- не берут все близко к сердцу;
- ходят в лес за грибами;
- употребляют алкоголь.
Как украинцы укрепляют иммунитет на фоне коронавируса / Инфографика Liberty Report
Что известно об опросе?
В течение 12 – 13 ноября 2020 года опросили 15004 пользователя проекта заказчика Савика Шустера E-democracy ("Электронная демократия") и 400 респондентов интернет-панели исполнителя – Liberty report.
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