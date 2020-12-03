На секс-вечеринках в Брюсселе бывали политики из Украины и Польши, – организатор мероприятия
Организатор секс-вечеринки в Брюсселе, на которой недавно задержали венгерского евродепутата, заявил, что гостями его мероприятий являются политики из ряда стран мира. В частности на них наведываются чиновники из Украины и Польши.
Кто из польских политиков посещал секс-вечеринки
Регулярными гостями таких мероприятий являются политики правящей партии Польши "Право и справедливость". Об этом заявил организатор вечеринки Давид Манжели, сообщает Onet.
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В то же время фамилий польских чиновников Манжели не называет.
Сначала со мной связались 2 политика, которые слышали о моих вечеринках от брюссельских знакомых. Затем вызвались еще 2, которые узнали о них от коллег из Германии,
– рассказал организатор.
Кто посещал секс-вечеринки в Брюсселе
По словам Манжели, его гостями являются чиновники из ряда стран мира:
- Украины;
- Франции;
- Германии;
- Нидерландов;
- Люксембурга;
- Швейцарии;
- Испании.
В то же время чаще всего на такие забавы наведываются поляки и венгры. Манжели также добавил, что его вечеринки, кроме Йожера Сайера посещали по меньшей мере еще 9 политиков от партии "Фидес".
Гости на вечеринке пытались расстегнуть полицейским брюки
Манжели рассказал, как произошло задержание присутствующих на секс-вечеринке 27 ноября. По его словам, полицейские были агрессивны и требовали у всех документы.
Между нами и ними даже произошла ссора. Некоторые участники пытались расстегнуть полицейским штаны, потому что думали, что это какая-то забава,
– сказал организатор вечеринки.
Главное о скандальной вечеринке в Брюсселе
- 27 ноября полицейские остановили вечеринку в одном из баров Брюсселя.
- Гости были почти голые и играли в игру.
- Правоохранители задержали 25 участников мероприятия. Среди них были несколько дипломатов и член Европарламента Йожер Сайер.
- Полицейские выписали штраф нарушителям – 250 евро – за несоблюдение карантина.
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