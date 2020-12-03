Организатор секс-вечеринки в Брюсселе, на которой недавно задержали венгерского евродепутата, заявил, что гостями его мероприятий являются политики из ряда стран мира. В частности на них наведываются чиновники из Украины и Польши.

Кто из польских политиков посещал секс-вечеринки

Регулярными гостями таких мероприятий являются политики правящей партии Польши "Право и справедливость". Об этом заявил организатор вечеринки Давид Манжели, сообщает Onet.

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В то же время фамилий польских чиновников Манжели не называет.

Сначала со мной связались 2 политика, которые слышали о моих вечеринках от брюссельских знакомых. Затем вызвались еще 2, которые узнали о них от коллег из Германии,

– рассказал организатор.

Кто посещал секс-вечеринки в Брюсселе

По словам Манжели, его гостями являются чиновники из ряда стран мира:

Украины;

Франции;

Германии;

Нидерландов;

Люксембурга;

Швейцарии;

Испании.

В то же время чаще всего на такие забавы наведываются поляки и венгры. Манжели также добавил, что его вечеринки, кроме Йожера Сайера посещали по меньшей мере еще 9 политиков от партии "Фидес".

Гости на вечеринке пытались расстегнуть полицейским брюки

Манжели рассказал, как произошло задержание присутствующих на секс-вечеринке 27 ноября. По его словам, полицейские были агрессивны и требовали у всех документы.

Между нами и ними даже произошла ссора. Некоторые участники пытались расстегнуть полицейским штаны, потому что думали, что это какая-то забава,

– сказал организатор вечеринки.

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