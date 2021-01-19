В Раде зарегистрировали два законопроекта, которые имеют целью урегулировать вопрос ответственности за проявления сексизма в различных сферах и закрепить официальное определение самого понятия "сексизм". Среди авторов – нардепы, которых уже успели "поймать" на сексистских высказываниях.

Что предлагают новые законопроекты и каких украинских политиков уже "ловили" на сексистских высказываниях – в материале сайта 24 канала.

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Что такое сексизм?

Это – любая дискриминация человека по признаку пола. К сексизму относятся шутки про "женские" (или "мужские") профессии и хобби, внешность и тому подобное. В Украине, однако, этот термин пока официально не определен на законодательном уровне.

О чем законопроекты

Как и сам термин, по состоянию на сегодня, на законодательном уровне вопрос ответственности за проявления сексизма действительно не является урегулированным.

15 января депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали два законопроекта с предложениями ввести наказание за проявление сексизма, в частности штрафы и аресты. Интересно, что среди авторов проекта закона – глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, который сам ранее попал в сексистский скандал, и глава Комитета социальной политики Галина Третьякова, которая известна по ряду неоднозначных высказываний, в частности о "детях низкого качества".

Так, в законопроекте №4599 предлагают расширить статью 173-2 Кодекса об админправонарушениях, добавив в нее словосочетание "совершение сексизма".

За сексизм могут ввести следующие наказания:

штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов (170 – 340 грн) и от 20 до 40 (340 – 680 грн) за повторное нарушение;

от 10 до 20 необлагаемых минимумов (170 – 340 грн) и от 20 до 40 (340 – 680 грн) за повторное нарушение; выполнение общественных работ в течение 30 – 40 часов и 40 – 60 часов за повторное нарушение;

в течение 30 – 40 часов и 40 – 60 часов за повторное нарушение; административный арест до семи суток и до 15 суток за повторное нарушение.

Наказывать за сексизм предлагают в течение шести месяцев с момента выявления нарушения, но не позднее, чем через два года после него. Арест за сексизм – в полномочиях полиции.

"Установление четкой ответственности за проявления сексизма, в частности, будет способствовать его искоренению в обществе", – считают авторы законопроекта.

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Нардепы зарегистрировали также законопроект №4598, которым предлагают ввести в законодательство понятие сексизма.

То, что в действующем украинском законодательстве не определено понятие "сексизм" и не установлено наказание за соответствующие проявления, создает предпосылки для дальнейших нарушений прав человека, пишут в пояснительной записке к проекту закона.

А следствием сексизма и сексистского поведения, указано в документе, является "сексуальный и психологический вред, который бесспорно распространяется на различные слои населения". Кроме того, это-препятствие для реализации прав и возможностей человека.

Поэтому сексизм предлагают определять как "любые действия, жесты, визуальные проявления, произнесенные или написанные слова, практику или поведение, в основе которых лежит идея, что человек или группа людей является худшим из-за своего пола". Это может проявляться как в публичной, так и в частной сферах, онлайн и офлайн. Наказывать намерены и за проявления сексизма в рекламе.

Кого из политиков "ловили" на сексизме

Из уст публичных лиц и чиновников сексистские шутки только усиливают дискриминацию женщин в профессиональных сферах и способствуют тому, чтобы общество оставалось толерантным в отношении гендерных стереотипов. Кроме того, это отнюдь не указывает на высокий уровень культуры самого шутника.

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"Засветился "в таком скандале и один из авторов вышеупомянутых законопроектов, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Он вместе с руководителем фракции, Давидом Арахамией, на заседании партии обсуждал коллегу Ирину Аллахвердиеву. Очевидно, политики не подозревали, что их разговор не только слышен – он еще и транслируется на одном из телеканалов.

Мужчины отпускали при этом резкие и сексистские шуточки. Так, сначала Корниенко заметил возможные косметические манипуляции с губами депутата: "Чуть-чуть тюнинг too much". Далее назвал ее "баба рабочая вообще, как корабельная сосна". Мол, она может провести сотни встреч с избирателями и выиграет. "Вишенкой" этого обсуждения стало упоминание президента Владимира Зеленского, который, по словам главы партии, "выкурил бы все Iqos", глядя на такую женщину.

Видео разговора Корниенко и Арахамии:

Стоит вспомнить и высказывания тогда еще новоиспеченного премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Во время своей первой речи в новой роли он отметил:

"Министр социальной политики, кандидат наук, женщина к вашему вниманию – Лазебная Марина Владимировна. Это – начало гендерной экспансии в это правительство... У нас четыре вакансии... Поэтому, в первую очередь, конечно, мы сегодня ведем переговоры с женщинами. И в преддверии праздника поздравляю всех женщин, очень уважаю, очень люблю, и знаю, что среди женщин есть много профессиональных, умных и ответственных людей".

При этом политик отметил, что имеет двух дочерей, потому его "трудно обвинить в сексизме".

Остается непонятным, то ли премьер убежден, что одна женщина в правительстве – это уже гендерная экспансия, то ли, наоборот, нужно на новые должности рассматривать прежде всего женщин для баланса.

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский попал в скандал, когда занимался поиском потенциальных помощниц через Facebook. Так, он попросил девушек, чей рост ниже 175 см, "не беспокоить".

Дубинского небезосновательно обвинили в объективации и сексизме. Однако сам нардеп ничего плохого в статье не увидел и упрекнул критиков в отсутствии чувства юмора.



Скандальный пост Дубинского

Коллега Дубинского, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский тоже не отличается тактичностью. В скандал он попал, когда назвал журналистку НВ "тупой овцой". Все из-за того, что во время одного из интервью Ольга Духнич отметила, что Бужанский "ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича".



Пост Бужанского в телеграме

Глава Верховной Рады Украины 9-го созыва Дмитрий Разумков в одном из ток-шоу сравнил Раду с девушкой, а нарушение закона во время возможного роспуска – с изнасилованием.

Однако здесь все началось с некорректно сформулированного вопроса Виктора Бондаря о том, готов ли президент Владимир Зеленский пойти на "насилование Верховной Рады и показать истинное лицо каждой фракции" через вынесение на голосование важных законопроектов.

На что Разумков ответил: "Я думаю, что идти на изнасилование точно не нужно, да и "девушка" так себе".

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Заместитель главы Запорожского облсовета и уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин Владислав Марченко пошел еще дальше и написал в своем Facebook о том, как должна выглядеть и одеваться женщина.

"Многие в интернете, даже среди моих знакомых, девушек, которые публикуют свои фото в купальниках, мини-платьях и нижнем белье. Самое интересное, что при этом каждая продолжает думать, что имеет высокую стоимость, и к ней должны относиться как к Королеве. Но как выглядит настоящая Королева? Королева всегда закрыта одеждой от посторонних глаз", – отметил он в своем сообщении.

Это вызвало волну возмущения. В знак протеста в социальных сетях начали целый флешмоб с хештегом #забулазапитатьумарченка. К нему присоединились как женщины, так и мужчины: пользователи публиковали свои фотографии в купальниках, шортах, открытых платьях и тому подобное, добавляя соответствующий хэштег.

Не удержался от сексистских высказываний и президент Украины Владимир Зеленский. Сначала он, во время посещения кампуса стартапов в Париже, заявил, что в Украине "очень красивые люди, особенно женщины...", что, по его убеждению, является туристическим брендом Украины. Это вызвало шквал критики. К сообщениям с возмущениями в сети пользовательницы добавляли хештег #яНеТуристичнийБренд.

Подобное поведение замечали и у предыдущих президентов Украины. Пятый президент Петр Порошенко в феврале 2018 года во время пресс-конференции назвал журналистку "дорогенька моя". Тем самым он начал масштабный онлайн-флешмоб с хештегом #ятобінедорогенька.

А его предшественник, президент-беглец Виктор Янукович, выступая в Давосе перед Евро-2012, решил, что целесообразно, во время приглашения иностранных гостей в Украину, вспомнить об украинских женщинах, которые весной "начнут раздеваться".

"Для того, чтобы "включить" Украину, достаточно посмотреть на нее собственными глазами тогда, когда начнут цвести каштаны в Киеве. И когда начнется тепло, и в городах украинских начнут раздеваться женщины. Увидеть такую красоту – это замечательно".