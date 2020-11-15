Сектор Газа обстрелял Израиль ракетами: государство ответило тем же – видео
Из Сектора Газа ночью 15 ноября на территории Израиля запустили 2 ракеты. В то же время израильские военные заявили, что в ответ нанесли удары по подземной инфраструктуре ХАМАС.
По всему Израилю ночью 15 ноября раздавались сирены, предупреждавшие население о воздушном нападении. Об этом в Твиттере сообщили министерство обороны государства.
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Ракетные обстрелы Израиля
Для перехвата ракет из Сектора Газа Израиль привлек систему ПРО "Железный купол" морского базирования. Однако перехватить ракеты таки не удалось – они упали на открытой местности.
Вооруженные силы Израиля проводят постоянную оценку ситуации и остаются готовыми действовать против любой террористической деятельности,
– подчеркнули в министерстве.
Сейчас сообщений о пострадавших в результате обстрелов нет.
Смотрите видео ракетного обстрела Израиля:
Что известно о Секторе Газа
- Сектор Газа – это территория на берегу Средиземного моря.
- ООН выделила ее для арабского государства Палестины.
- С 1948 по 1967 она была оккупирована Египтом, а после Шестидневной войны с 1967 по 2005 год – Израилем.
- Сейчас Сектором Газа руководит исламистская группировка ХАМАС.
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