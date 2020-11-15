Из Сектора Газа ночью 15 ноября на территории Израиля запустили 2 ракеты. В то же время израильские военные заявили, что в ответ нанесли удары по подземной инфраструктуре ХАМАС.

По всему Израилю ночью 15 ноября раздавались сирены, предупреждавшие население о воздушном нападении. Об этом в Твиттере сообщили министерство обороны государства.

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Ракетные обстрелы Израиля

Для перехвата ракет из Сектора Газа Израиль привлек систему ПРО "Железный купол" морского базирования. Однако перехватить ракеты таки не удалось – они упали на открытой местности.

Вооруженные силы Израиля проводят постоянную оценку ситуации и остаются готовыми действовать против любой террористической деятельности,

– подчеркнули в министерстве.

Сейчас сообщений о пострадавших в результате обстрелов нет.

Смотрите видео ракетного обстрела Израиля:

Что известно о Секторе Газа