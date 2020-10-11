В лондонском аэропорту пассажирский самолет смог взлететь лишь с третьей попытки. Инцидент произошел из-за замены воздушного судна перед вылетом. Дело в том, что новый самолет имел меньшую пассажирскую конфигурацию. Поэтому, когда в салоне разместились все пассажиры, самолет просто не смог взлететь.

Детали инцидента

Самолет неназванной авиакомпании должен был совершить рейс Лондон – Прага. Однако перед вылетом воздушное судно Airbus A320 заменили на A321 с меньшей пассажирской конфигурацией. Об этом сообщает BBC.

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В то же время пилота не предупредили и не предоставили электронное письмо о замене воздушного судна. Поэтому, капитан самолета дважды пытался поднять судно в воздух, но Airbus не реагировал. В конце концов, для безопасного вылета использовали дополнительный груз.

Как выяснилось, проблемы взлета вызвали слишком много пассажиров в передней части самолета. Люди не знали, что план пассажирских посадочных мест не был приспособлен к другому самолету.

В итоге самолет таки взлетел – и успешно приземлился в Праге.

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После этого в Отделе расследования авиационных аварий провели внутреннее расследование и заявили, что авиакомпания, название которой оставляют неназванной, проведет дискуссию со своими сотрудниками, чтобы подобное больше не повторялось.