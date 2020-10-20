Областные военные комиссариаты Сухопутных войск ВСУ выплатили семьями погибших курсантов в авиакатастрофе Ан-26 на Харьковщине единовременную материальную помощь. Она составляет более 1,5 миллиона гривен.

Семьям погибшего экипажа выплатят помощь после официального установления обстоятельств и причин трагедии. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Деньги семьям погибших курсантов Харьковского университета воздушных сил перечислили на банковские карты.

Заметим, что Министерство обороны Украины для единовременной выплаты семьям погибших направило Сухопутным войскам ВСУ более 28 миллионов гривен. Их распределили по областным военкоматам. Соответствующие средства получили 19 семей. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что выплаты для родственников погибших должны быть срочные.

Правительственная комиссия проводит техническое расследование катастрофы самолета Ан-26. До 25 ноября министру обороны должны подать результаты соответствующей работы.

Обратите внимание! Единственный уцелевший в авиакатастрофе Вячеслав Золочевский 15 октября получил медаль "За военную службу Украине". Парень до сих пор находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре северного региона. Однако его самочувствие улучшается. Подробнее о катастрофе Ан-26 под Чугуевом – читайте здесь.



Главное о катастрофе Ан-26 под Чугуевом / Инфографика 24 канала.