Украинская семья Галабурдов родилась в послевоенной Германии и сейчас живет на разных континентах. Но уже в течение нескольких поколений сохраняет украинскую культуру и знакомит с ней мир.

Об этом говорится в шестой истории из серии "Страна извне". Этот проект стал результатом экспедиции команды Ukraїner за границей.

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В период советского господства на территории Украины эмиграция украинцев имела выраженный политический характер. Спасаясь от преследований и репрессий, со своих этнических земель выезжали несогласные с режимом люди – как интеллигенция, так и крестьяне и рабочие.

Они стремились сохранить в других странах свою идентичность и передать ее потомкам, формируя украинскую диаспору. Семья Галабурдов образовалась после Второй мировой войны в оккупированной Германии.

Иван и Параскевия инициировали украинскую общественную жизнь в лагере перемещенных лиц, а затем – и в Бельгии, дали жизнь четырем дочерям, которых воспитали в любви к Украине.

У нас в доме была Украина всегда на первом месте. Родители были уверены, что они когда-то вернутся на родину,

– рассказала Надежда Галабурда.

Она называет себя украинской фламандском националисткой. Она служила в армии, работала в 2 украинских изданиях и в течение десятков лет активно участвует в диаспорной жизни Мюнхена.



Надежда Галабурда и ее сестры – Маричка, Ольга и Дарья / Фото из семейного архива

Надежда с сестрами увлекается вышиванием, создает изделия по аутентичным схемам и собирает коллекцию украинских вышиванок, на основе которой мечтает сделать большую выставку в Германии.

"Самое важное – это государственность, язык. Но культурная часть тоже является важной для государства. Потому что когда у тебя нет своей идентичности, ты являешься потерянным человеком, потому что никого не являешь собой", – добавила она.

Больше об истории семьи Галабурдов: смотрите видео Ukraїner

Справка. Экспедиция по Германии реализована в сотрудничестве с ОО "Ателье культуры и спорта" совместно с Фондом "Память, ответственность и будущее" (EVZ), программами "MEET UP! Немецко-украинские встречи молодежи" и "Культура для изменений" при поддержке Украинского культурного фонда.