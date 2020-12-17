Родственники отравленной "Новичком" британки Дон Стерджес подали иск против России в Высокий суд в Лондоне. Ответчиками в иске указаны Россия, Минобороны РФ и Главное управление российского Генштаба Вооруженных сил.

К сожалению, подробности поданного ходатайства не разглашают, однако известно, что рассмотрение состоится согласно Европейской конвенции по правам человека. Об этом информирует The Mirror.

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В то же время суд может рассмотреть заявление родных Стерджес только после окончания расследования причин ее смерти.

То есть это может произойти не раньше следующего года.

Отравление в Эймсбери: кратко

После того, как в Великобритании в городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в расположенном неподалеку городе Эймсбери произошел аналогичный случай.

В больницу со схожими симптомами отравления попали британка, мать троих детей, Дон Стерджес и ее партнер, 45-летний Чарли Роули. Это случилось 30 июня.

Впоследствии стало известно, что Стерджес умерла. Роули же удалось выздороветь.

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