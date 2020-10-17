Министерство обороны Украины перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи семьям военнослужащих, которые погибли в катастрофе самолета Ан-26. Сухопутным войскам ВСУ направлено более 28 миллионов гривен для распределения по военкоматах.

Военные комиссариаты перечислят деньги на счета получателей помощи. Об этом сообщила пресс-служба МОУ.

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В пресс-центре отметили, что решение о выплатах приняли в отношении 19 погибших курсантов. Комиссия Министерства обороны рассмотрела соответствующий документ – протокол заседания утвердил Министр обороны Украины.

Решение об остальных выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы,

– говорится в сообщении.

Сейчас правительственная комиссия продолжает работать, работа по проведению технического расследования катастрофы самолета Ан-26Ш продолжается. До 25 ноября министру обороны должны подать результаты соответствующей работы.

Подробнее об авиакатастрофе самолета Ан-26 в Харьковской области – читайте здесь.

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