Верхняя палата парламента Франции проголосовала за резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Это решение поддержали 305 сенаторов. И только 1 сенатор проголосовал против.

Текст не имеет законодательной силы и несет лишь рекомендательный характер. Об этом сообщает RFI.

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В то же время текст резолюции совместно предложили рассмотреть депутаты правой партии "Республиканцы", центристы, Соцпартия, фракция CRCE (что в большинстве состоит из коммунистов) и экологисты. Заметим, что это первый случай, когда орган власти во Франции призывает признать Нагорный Карабах.

Резолюция предлагает правительству "признать Нагорно-Карабахскую Республику и превратить это признание в инструмент переговоров с целью установления прочного мира".

Сенат Франции также в своем документе осудил "военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наемников и требует немедленного вывода Азербайджанских Вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций".

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