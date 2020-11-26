Сенат Франции призвал признать независимость Нагорного Карабаха: категорическая реакция МИД
Сенат Франции призвал признать независимость Нагорного Карабаха. В МИД Франции отреагировали заявлением, что официальный Париж суверенитет региона не признает.
МИД Франции заверил, что Париж не признает Карабах
Соответствующую резолюцию Сенат Франции принял 25 ноября. Уже на следующий день в Министерстве иностранных дел страны обнародовали ответное заявление, информирует "Зеркало недели".
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Позиция дипведомства категорична: Франция не признает независимым Нагорный Карабах.
Сенат принял резолюцию, призывающую к признанию французскими властями самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республики". Во время дебатов, предшествовавших голосованию, государственный секретарь при МИД Жан-Батист Лемуан напомнил позицию французского правительства по этому вопросу: Франция не признает самопровозглашенную "НКР",
– говорится в заявлении МИД Франции.
В министерстве заверили, что признание Францией суверенитета Нагорного Карабаха не принесет пользы никому и лишь затормозит решение конфликта между Баку и Ереваном.
Как отреагировали на решение Сената в Азербайджане?
В Азербайджане уже назвали резолюции Сената провокацией. Азербайджанский парламент инициировал исключение Франции из Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию в Нагорном Карабахе.
Отметим, что независимость Нагорного Карабаха не признала ни одна страна в мире.
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