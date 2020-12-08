Украинские коррупционеры в третий раз решили дать взятку главе Фонда госимущества. И третий раз он сдал их в НАБУ.

Коррупционеры до сих пор не поняли принципы Сенниченко

Может быть украинские коррупционеры и хитрые перцы. Но почему то очень тупые. Слабоумие и отвага, вот девиз тех, кто идет давать взятку человеку, который уже дважды сдал таких как он в НАБУ. Ну реально, тупо как то.

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А Дмитрий Сенниченко уже отправил коррупционеров за решетку больше, чем украинский генеральный прокурор. Какой-то серийный маньяк. И это про Сенниченко, не про "око государево".

Отрицательная селекция. Вот она на примере украинских коррупционеров.

А почему? Ну ведь должно быть рацио в их поведении? Видимо потому, что они не верят, вот тупо не верят, что кто-то может отказаться от взятки. И даже читая новости о НАБУ они могут думать, что это тоже какой-то договорняк. И сейчас, после пиара, взятку у них точно возьмут. Ведь пиар уже не нужен. Хотя так могли думать вторые. Но вот третьи уже….

Вот так наказывают людей за веру в то, что "везде так", "все берут" и "со всеми можно порешать". В общем наказывают тех, кто верит в злого Сороса, решающего вопросы.

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И да, это тот самый глава фонда Госимущества, Дмитрий Сенниченко, которого называют "соросенком" и которого хочет уволить кум Медведчука и которого жуть как не любит Дубинский.

Знак качества.

Источник: Facebook