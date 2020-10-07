Прошлый месяц стал самым жарким сентябрем за всю историю наблюдений. Необычно высокие температуры синоптики зафиксировали на Ближнем Востоке, в Сибири, в некоторых частях Южной Америки и Австралии.

Ученые заявляют, что в мире наблюдается долгосрочная тенденция к потеплению. Все из-за выбросов тепловыделяющих газов. Об этом сообщили в службе Европейского Союза по изменению климата Copernicus.

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Насколько сентябрь 2020 года был теплее, чем в предыдущие годы

Во всем мире сентябрь 2020 года был на 0,05 градуса теплее, чем в 2019 году, и на 0,08 – теплее, чем в 2016 году.

В течение последних трех месяцев 2020 года климатические события, такие как феномен Ла-Нинья и прогнозируемые низкие уровни осеннего Арктического морского льда, повлияют на то, станет ли год самым теплым за всю историю наблюдений,

– говорится в сообщении.

Именно высокие температуры в этом году стали важным фактором масштабных пожаров в Калифорнии, а также наводнений в Азии.

"Когда мы попадем в еще более теплый мир, некоторые экстремальные явления, вероятно, будут происходить чаще и будут более интенсивными", – добавила старший научный сотрудник Copernicus Фрея Вамборг.

В мире последние 5 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. Средние температуры примерно на 1 градус превышают доиндустриальные времена.

Обратите внимание! Ученые из Эксетерского университета выяснили, что из-за глобального потепления ночи начали нагреваться быстрее, чем дни. Такие изменения угрожают животным и растениям, которые выполняют определенные функции только в отдельное время суток.