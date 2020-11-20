В городе Нови-Сад, что в Сербии, установили памятник поэту Тарасу Шевченко. Из-за карантинных ограничений пока неизвестно, когда состоится официальное открытие.

Предварительно открытие должно было состояться в ноябре или декабре. Об этом сообщает "Радио Свобода".

К слову Памятники Шевченко в мире установили рекорд

Памятник является подарком от города Львова. Он расположен недалеко от университетского квартала, возле аллеи, которая названа в честь сербского поэта Мирослава Антича.

На гранитном постаменте высотой 2 метра расположен бюст поэта. А также высечены на украинском и сербском языках слова поэта из поэмы "Єретик": "Щоб усі слов'яни стали добрими братами і синами сонця", а внизу – "От общины Львова общине Нови-Сада".



Памятник Тарасу Шевченко в Сербии / Фото "Радио Свобода"

Справка. В городе Нови-Сад проживают примерно 3 тысячи человек, которые принадлежат к украинско-русинской общине. В городе также есть греко-католическая церковь Святых Петра и Павла.

Почему договоренности затянулись на 20 лет