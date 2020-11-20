В Сербии установили памятник Шевченко: договоренности длились 20 лет – фото
В городе Нови-Сад, что в Сербии, установили памятник поэту Тарасу Шевченко. Из-за карантинных ограничений пока неизвестно, когда состоится официальное открытие.
Предварительно открытие должно было состояться в ноябре или декабре. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Памятник является подарком от города Львова. Он расположен недалеко от университетского квартала, возле аллеи, которая названа в честь сербского поэта Мирослава Антича.
На гранитном постаменте высотой 2 метра расположен бюст поэта. А также высечены на украинском и сербском языках слова поэта из поэмы "Єретик": "Щоб усі слов'яни стали добрими братами і синами сонця", а внизу – "От общины Львова общине Нови-Сада".
Памятник Тарасу Шевченко в Сербии / Фото "Радио Свобода"
Почему договоренности затянулись на 20 лет
- Еще в 1999 году Львов и Нови-Сад заключили соглашение о сотрудничестве в сферах хозяйства, культуры и спорта.
- Впоследствии Украина изъявила готовность установить памятник украинскому поэту в Сербии. Однако власти сербского города постоянно откладывали инициативу.
- Что интересно, против открытия памятника выступили некоторые сербские ультранационалистические партии. Они считают, что Шевченко "ненавидел россиян".
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