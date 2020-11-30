Официальный Белград пересмотрел решение против черногорского посла – его объявили персоной нон грата и потребовали покинуть территорию Сербии в течение 72 часов. Причина изменения позиции – дружба.

Между Черногорией и Сербией 28 ноября разгорелся дипломатический скандал:

Подгорица выслала сербского посла за "регулярное вмешательство во внутренние дела" (этот дипломат убежден, что черногорцы искренне стремятся к объединению с сербами, и часто об этом заявлял).

А Белград сразу же по принципу взаимности объявил о высылке посла черногорского (который, в принципе, ничего плохого не сделал).

Но уже через сутки, 29 ноября, сербы передумали – пишет DW .

Здесь начало истории Поссорились из-за слов о "братском народе": Черногория и Сербия выслали послов друг друга

Госпожа премьер-министр Сербии Ана Брнабич поговорила с президентом и министром иностранных дел о ситуации с послами. А потом вышла к СМИ и сообщила:

Венская конвенция о дипломатических сношениях – это важно, "но наша дружба с Черногорией – важнее".

И вообще, "любое дальнейшее ухудшение положения сербов в Черногории не в наших или их интересах".

Премьер выразила надежду, что черногорцы решение Белграда об отмене высылки дипломата поймут как "акт доброй воли", поэтому государства продолжат улучшать отношения.

Учитывая, что в Черногории в августе на парламентских выборах выиграла просербская коалиция , которая через неделю будет формировать новое правительство, сценарий примирения Белграда и Подгорицы куда реальнее, чем продолжение конфликта.