Правительство Сербии с 24 ноября введет новые карантинные ограничения по пандемии коронавируса. В стране введут строгий контроль за соблюдением мер защиты, изоляции и карантина.

В то же время граждан просят работать удаленно, если у них есть возможность. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сербии.

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Предусматривающие ограничения

Сербам будет необходимо носить маски не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Речь идет о случаях, когда контакты с другими людьми неизбежны.

Кроме того, введут ограничения по наполняемости общественного транспорта. В то же время в Сербии запретят собрания группами более 5 человек. Однако правительство страны сделало исключение, в частности для:

рабочих организаций;

школ;

магазинов;

торговых центров, на которые распространяется установленный лимит количества лиц, постоянно присутствуют на определенной площади – от 4 квадратных метров на человека.

Также все заведения питания, торговые центры и клубы будут закрываться в 18:00. Меры ограничены 10-дневным периодом, их пересмотрят в соответствии с эпидемиологической ситуацией, говорится в сообщении.

Справка. По состоянию на 21 ноября 2020 года, всего в Сербии обнаружили COVID-19 у 116 125 человек. Выздоровели 31 536 граждан, смертельных случаев – 1 168.