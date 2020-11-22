Сербия ужесточит карантинные ограничения из-за пандемии
Правительство Сербии с 24 ноября введет новые карантинные ограничения по пандемии коронавируса. В стране введут строгий контроль за соблюдением мер защиты, изоляции и карантина.
В то же время граждан просят работать удаленно, если у них есть возможность. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сербии.
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Предусматривающие ограничения
Сербам будет необходимо носить маски не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Речь идет о случаях, когда контакты с другими людьми неизбежны.
Кроме того, введут ограничения по наполняемости общественного транспорта. В то же время в Сербии запретят собрания группами более 5 человек. Однако правительство страны сделало исключение, в частности для:
- рабочих организаций;
- школ;
- магазинов;
- торговых центров, на которые распространяется установленный лимит количества лиц, постоянно присутствуют на определенной площади – от 4 квадратных метров на человека.
Также все заведения питания, торговые центры и клубы будут закрываться в 18:00. Меры ограничены 10-дневным периодом, их пересмотрят в соответствии с эпидемиологической ситуацией, говорится в сообщении.
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