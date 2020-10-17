За прошедшие сутки 16 октября пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

О ситуации на Донбассе по состоянию на7:00 17 октября сообщили в пресс-центре Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

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Где и из чего били боевики 16 октября

Дважды неподалеку Водяного – в обеденное время из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а вечером состоялось дистанционное минирование перед украинскими позициями с применением ручного противотанкового гранатомета, приспособленного для использования противопехотных осколочных мин ПОМ-2.

В районе Марьинки – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В результате боевых действий никто из украинских защитников не пострадал и не погиб.

С начала текущих суток 17 октября в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Всей линией разграничения можно наблюдать тишина. Правда, украинские воины всегда готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей и добросовестно выполняют задачи по назначению,

– подчеркивают в штабе.

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Ситуацию на Донбассе по состоянию на утро 17 октября: смотрите видео возведения Объединенных сил

Отметим! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, который боевики нарушают чуть ли не ежедневно. Чаще всего оккупанты осуществляют провокационные выстрелы, однако 6 сентября они полностью сорвали перемирие, прицельно обстреляв позиции ВСУ. Тогда погиб украинский военный.

Карта оккупированных территорий на востоке Украины / инфографика 24 канала