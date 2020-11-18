Администрации Джо Байдена надо приложить много усилий для обуздания технологий распространения лживых нарративов с целью захвата власти. Ведь пророссийские силы и агенты Кремля делают все, чтобы украинцы чувствовали недоверие к новой американской власти.

Если 20 лет назад Медведчук и его "машина по промыванию мозгов" рассказывала о "плане Бжезинского", за последние годы они демонизировали Джорджа Сороса, то сейчас будут развешивать ярлыки об "агентах Байдена". Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" на 24 канале озвучил Сергей Лещенко.

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"Поэтому я публично призвал новую американскую администрацию не преуменьшать риск, который несут пророссийские силы для реванша на остатках Майдана. Они используют созданные в Америке социальные медиа, пропускают деньги через американские корреспондентские счета, отправляют детей на учебу в США и даже сами ездят туда на лечение", – пояснил он.

Пора Америке нанести симметричный ответ,

– заявил он.

Он вспомнил, что недавно YouTube удалил канал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Также был забанен Виктор Медведчук. Однако пророссийские телевизионные каналы продолжают выполнять аналогичную миссию в ютубе.

"Так же как и их политический сателлит Анатолий Шарий, который с помощью ютуба даже создал пророссийскую политическую партию, что на лживых тезисах зашла в некоторые органы местной власти. Поэтому лучшей услугой украинской демократии будет, если США удалят с ютуба их страницы – Шария и пророссийских телеканалов", – сказал Сергей Лещенко.

Обратите внимание! Кто такой Анатолий Шарий: биография скандального видеоблогера – читайте в материале 24 канала.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика" с Сергеем Лещенко: