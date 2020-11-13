Сергей Левченко стал новым начальником департамента военной контрразведки СБУ
Владимир Зеленский назначил Сергея Левченко новым начальником департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины. До недавнего времени генерал-майор Левченко возглавлял Главное управление военной контрразведки СБУ.
Соответствующий указ президент Украины подписал 13 ноября. Об этом сообщает Офис Президента.
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Заметим, что департамент военной контрразведки сформировали еще в октябре указом Владимира Зеленского. Ранее главное управление военной контрразведки входило в состав департамента контрразведки СБУ, которое возглавлял Левченко с:
- апреля по сентябрь 2014 года;
- с мая 2015 года до сих пор.
Ранее Комитет нацбезопасности рекомендовал парламенту принять законопроект президента о реформе Службы безопасности Украины в первом чтении.
Что предусматривает законопроект об СБУ Зеленского
- Закрепление содержания ключевых понятий, характеризующих сферу государственной безопасности и ее обеспечения;
- Четкое определение цели деятельности СБУ, а также его функций и полномочий;
- Внедрение риск-ориентированного подхода к противодействию угрозам государственной безопасности;
- Расширение информационно-аналитического вектора работы спецслужбы;
- Оптимизация организационно-штатного построения Службы безопасности, которая сможет обеспечивать своевременное реагирование на актуальные угрозы госбезопасности Украины.
- Поэтапное прекращение комплектования СБУ военнослужащими;
- Обеспечение постепенного преобразования СБУ в ведомство, которое комплектуется лицами с спецзванием;
- Обновление вопросов денежного, социально-бытового, пенсионного обеспечения сотрудников СБУ;
- Обновления и детализация положений закона "О национальной безопасности Украины".
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