Шоумен Сергей Притула заявил, что им с бывшим лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком удалось сохранить нормальные взаимоотношения. Именно от "Голоса" Притула в 2019 году баллотировался в парламент Украины, а в 2020 – в Киевсовет.

После выборов в 2020 году Вакарчук поблагодарил бывшего коллегу за избирательную кампанию и за то, что партия прошла в Киевсовет. Об этом Притула рассказал в интервью "Украинской правде".

Обратите внимание Мне предлагали 2,5 миллиона долларов на избирательную кампанию, – Притула

Я ему (Вакарчуку – 24 канал) сказал, что в этом так же есть и его заслуги, потому что он был той бабой-повитухой, которая приняла меня в политику,

- признался Притула.

Шоумен также отметил, что, критикуя уход Вакарчука из политики, возможно, был слишком резким в своих высказываниях. Однако на данный момент недоразумения остались в прошлом. Притула рассказал, что Вакарчук сам ему позвонил, и они "очень мило пообщались".

"Мы очень мило пообщались, в последнее время не имели такого случая. И я рад, что даже с его уходом партия все равно остается живым организмом", – отметил шоумен.

Что Притула говорил о Вакарчуке

В 2020 году Вакарчук во второй раз сложил мандат нардепа. Притула этим был очень недоволен. Во время предвыборной кампании местных выборов он заявил: "Если я стану мэром, через год мне не надоест, и я не сдам мандат". Украинцы увидели в этом прямой упрек в сторону Вакарчука.

Впоследствии Притула объяснил свой поступок тем, что, по его мнению, уход Вакарчука из политики накануне местных выборов мог стать ударом по репутации "Голоса". Однако шоумен признает, что мог бы продемонстрировать серьезность своих намерений, не используя Вакарчука, в качестве примера.

Что известно о деятельности Притулы в "Голосе"