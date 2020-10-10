Лидер Белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые за 4 месяца смогла поговорить со своим заключенным мужем Сергеем Тихановским. Супруги общались по телефону несколько минут.

Детали разговора обнародовала пресс-служба Тихановской в телеграм-канале.

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Сегодняшние события – это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл преступниками,

– заявила Тихановская.

О чем говорили Тихановские

Пара общалась о детях. Тихановская признавалась, что сын и дочь очень скучают по папе и все время спрашивают, когда он вернется.

Оппозиционерка отметила, что держится только благодаря поддержке белорусов. Женщина заявила, что ни за что не отступит.

Тихановский призвал жену "быть жестче". Он хочет, чтобы она продолжала встречаться с мировыми лидерами.

На прощание Тихановская сказала мужу: "Мы тебя любим, Сергей. Держись. Скоро все закончится".

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Смотрите фрагмент разговора Тихановской с мужем:

Почему Сергей Тихановский в тюрьме

Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Беларуси. Однако во время предвыборной кампании его арестовали. С тех пор он до сих пор находится в СИЗО.

Несмотря на это, в президенты пошла его жена – Светлана Тихановская. По данным независимых экзит-полов, именно она одержала победу.

Отметим, что после президентских выборов в Беларуси вспыхнули протесты, из-за которых погибли уже несколько человек. Дело в том, что белорусы считают выборы сфальсифицированными – подробнее в материалах 24 канала.