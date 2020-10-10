Мы тебя любим: Сергей и Светлана Тихановские впервые за 4 месяца поговорили – видео
Лидер Белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые за 4 месяца смогла поговорить со своим заключенным мужем Сергеем Тихановским. Супруги общались по телефону несколько минут.
Детали разговора обнародовала пресс-служба Тихановской в телеграм-канале.
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Сегодняшние события – это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл преступниками,
– заявила Тихановская.
О чем говорили Тихановские
- Пара общалась о детях. Тихановская признавалась, что сын и дочь очень скучают по папе и все время спрашивают, когда он вернется.
- Оппозиционерка отметила, что держится только благодаря поддержке белорусов. Женщина заявила, что ни за что не отступит.
- Тихановский призвал жену "быть жестче". Он хочет, чтобы она продолжала встречаться с мировыми лидерами.
- На прощание Тихановская сказала мужу: "Мы тебя любим, Сергей. Держись. Скоро все закончится".
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Смотрите фрагмент разговора Тихановской с мужем:
Почему Сергей Тихановский в тюрьме
Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Беларуси. Однако во время предвыборной кампании его арестовали. С тех пор он до сих пор находится в СИЗО.
Несмотря на это, в президенты пошла его жена – Светлана Тихановская. По данным независимых экзит-полов, именно она одержала победу.