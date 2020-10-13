Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября посетил СИЗО, где встретился с заключенными оппозиционерами. На 5-часовой беседе, как оказалось впоследствии, присутствовал и муж Светланы Тихановской – Сергей.

Тихановского еще утром вывезли из СИЗО в Жодино

О том, что Тихановский таки разговаривал с Лукашенко в изоляторе, сообщил адвокат оппозиционера Виктор Мацкевич, информирует портал TUT.by.

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Тихановский рассказал, что его еще утром вывезли из СИЗО в Жодино и привезли в изолятор КГБ. Сопровождали оппозиционного блогера люди в масках. Привели Тихановского в зал, где на столе уже стояли таблички с именами оппозиционеров.

Вошел Лукашенко и начал жать всем руки. Сергей избегает рукопожатий, опасается коронавируса. Он не хотел также, чтобы его снимали на камеру для ТВ. Затем в течение пяти часов была беседа с Лукашенко, где в основном говорил он сам. Тихановский все же пытался доказать свою позицию,

– отметил Мацкевич.

Оппозиционер пытался расспросить Лукашенко о преследовании

Тихановский пытался перебить монолог Лукашенко и расспросить о причинах преследования его жены и выяснить, почему на встречу в СИЗО не привезли заключенную Марию Колесникову. Якобы Лукашенко дал понять мужу оппозиционного лидера, что на свободе он окажется нескоро.

Это интересно! Сама Колесникова сообщила, что отказалась ехать на встречу с Лукашенко. Оппозиционер отметила, что в СИЗО в Жодино ей спокойнее.

Как объяснил мой подзащитный, при разговоре о конституционной реформе он, Тихановский, сказал, что он и те из присутствующих, кто заинтересован, готовы и могли бы высказать свои предложения, но не в наручниках, находясь в тюрьме, а по доброй воле,

– отметил Мацкевич.

Именно во время разговора с Лукашенко Тихановский отметил, что уже долго не общался с женой. После этого ему позволили осуществить первый за несколько месяцев телефонный звонок.

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Обратите внимание! Белорусские госСМИ показали всех участников встречи с Лукашенко в изоляторе КГБ. Не видно было только лицо мужчины в кепке. Им, вероятно, и был Сергей Тихановский.

После встречи с Лукашенко отпустили двух оппозиционеров

Отметим, что после встречи с действующим самопровозглашенным главой государства на свободу вышли два оппозиционера – координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарыко бизнесмен Юрий Воскресенский и директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Им изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.