Бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что сообщение о его задержании СБУ – это фейк. Он отметил, что сейчас находится в официальном отпуске как государственный служащий ГНС вне штата.

Он отметил, что также не получал уведомления о подозрении, поэтому и эта информация не соответствует действительности. Об этом Сергей Верланов написал в Фейсбуке.

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По словам Верланова, дело против него связано с политикой и личной местью.

За время своей каденции у меня появилось много влиятельных врагов, которые, к сожалению, вернулись к власти и не только отматывают реформы, но и преследуют тех, кто менял систему. Конвертаторы, спиртовая мафия, чиновники и политики, чьих людей я отказывался брать на должности, налоговики прошлых и позапрошлых времен, которых я отодвинул от коррупционного корыта,

– отметил Верланов.

Он также подчеркнул, что доказательством несостоятельности обвинений против него является сам факт "расследования" дела Службой безопасности, а не НАБУ. Экс-глава ГНС также отметил, что "нет доказательств моей заинтересованности в решении дела в пользу крупнейшего инвестора".

Что известно о деле против Сергея Верланова

20 октября Офис генерального прокурора сообщил Верланову о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. По версии следствия, он незаконно отменил налоговое уведомление на сумму более 2 миллиардов гривен, выписанное одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

В СМИ появилась информация, что СБУ готовит задержание Верланова перед выборами, чтобы показать избирателям борьбу с коррупцией и задержание высокопоставленного чиновника.

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Заметим, что еще 24 апреля 2020 года Кабмин уволил Сергея Верланова с должности руководителя Государственной налоговой службы. На этом посту Верланов пробыл почти год. Вероятно, его увольнение связывали с возможной коррупцией в налоговой.