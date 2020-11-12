Сервисные центры МВД заработали в режиме онлайн с 12 ноября. В период пандемии водители могут получить ряд услуг непосредственно из дома.

Для этого автомобилистам необходимо зайти в "электронный кабинет водителя" и выбрать нужную операцию. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД на своей странице в фейсбуке.

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Как получить доступ к "электронному кабинету водителя"

Чтобы получить доступ к "электронному кабинету водителя" необходимо зайти на сайт e-driver.hsc.gov.ua и ввести личные данные через ID.GOV.UA или через ПРИВАТ BANKID.

Какие услуги водители могут получить онлайн

заказать обмен и восстановления водительского удостоверения;

проверить авто по VIN-кода

оплатить штрафы;

верифицировать данные;

назначить Надлежащего пользователя.

Обратите внимание! По требованию Европейского союза в Украине могут вернуть обязательный технический осмотр. Его отменили из-за коррупционной составляющей, но с 2022 года он снова начнет действовать.