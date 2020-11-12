Как будут работать сервисные центры МВД в период пандемии: какие услуги можно получить онлайн
Сервисные центры МВД заработали в режиме онлайн с 12 ноября. В период пандемии водители могут получить ряд услуг непосредственно из дома.
Для этого автомобилистам необходимо зайти в "электронный кабинет водителя" и выбрать нужную операцию. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД на своей странице в фейсбуке.
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Как получить доступ к "электронному кабинету водителя"
Чтобы получить доступ к "электронному кабинету водителя" необходимо зайти на сайт e-driver.hsc.gov.ua и ввести личные данные через ID.GOV.UA или через ПРИВАТ BANKID.
Какие услуги водители могут получить онлайн
- заказать обмен и восстановления водительского удостоверения;
- проверить авто по VIN-кода
- оплатить штрафы;
- верифицировать данные;
- назначить Надлежащего пользователя.
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