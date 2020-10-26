41-летний одессит, который 25 октября якобы украл Subaru Forester и совершил огромное количество ДТП, начал неадекватно себя вести задолго до того. К тому времени, когда к гонкам за злоумышленником присоединились копы, мужчина уже успел натворить беды.

Со всеми приключениями одесского неадеквата можно ознакомиться, просмотрев видео с камер наблюдения, сообщает "Думская". Еще до того, как устроить несколько ДТП с участием патрульных и сжечь машину, врезавшись в дерево, одессита должны были бы задержать.

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На записи, которую выложили в сеть представители "Центра интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы", видно, как мужчина разгуливает по центру города с дубинкой в руке. Но дальше начинается жесть.

Что известно о приключениях Одесского неадеквата

Неожиданно мужчина схватил стул с летней площадки одного из кафе и установил его посередине перекрестка. Затем он вытащил на пешеходный переход стол, а затем переставил его в центр перекрестка.

При этом автомобилисты довольно долго просто объезжали мужчину и предметы, которых не должно быть на проезжей части. Судя по всему, никто не вызвал патрульных, хотя прохожие с ним о чем-то общались.

Где-то через 20 минут после начала приключений, мужчина сел за руль внедорожника и начал безумно нарушать правила дорожного движения. После совершения двух ДТП за злоумышленником начали гонку одесситы. Когда же задерживать нарушителя приехали патрульные, он протаранил машину местного жителя и скрылся.

Злоумышленник врезался в забор сгоревшего дома Асвадурова и тащил перед собой часть забора. Протаранил авто патрульных и залетел на территорию военного вуза. Только там, когда авто врезалось в дерево и загорелось, все кончилось задержанием.

Погулял на 12 лет тюрьмы

Находился ли злоумышленник под действиями каких-то веществ, до сих пор неизвестно. Но и без этих отягчающих обстоятельств в отношении него открыли производство по трем статьям: угон машины, сопротивление полицейским, а также насилие в отношении правоохранителей. Если суд признает его вину, задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

Смотрите полное видео безумных гонок в Одессе: