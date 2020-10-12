В оккупированном Севастополе увеличивается количество зараженных коронавирусом людей. Из-за этого в больницах не хватает мест для больных.

В инфекционной больнице Севастополя официально есть 260 коек для больных. Сейчас уже заняты 268. Об этом заявил представитель российской оккупационной власти в Крыму Александр Кулагин, сообщает пророссийское издание "Новый Севастополь".

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По коечному фонду у нас очень напряженная ситуация. У нас всего 610 коек развернуто. На сегодня заняты 623. Сейчас мы принимаем меры по расширению коечного фонда,

– объяснил Кулагин.

По словам оккупационного "вице-губернатора", в больнице №9 планируют открыть еще 60 мест для пациентов, находящихся в тяжелом и среднем состоянии.

Добавим, что ранее в Севастополе в одном из корпусов пансионата "Изумруд" начали принимать больных на коронавирус, которые переносят болезнь в легком состоянии. Сейчас там находится 108 человек.

Что известно о коронавирусе в оккупированном Севастополе

По данным так называемого официального портала государственной власти Севастополя, за сутки 11 октября в городе зарегистрировали 34 новых случая заражения коронавирусом. За период пандемии в Севастополе 1 355 человек инфицировались COVID-19. Из них 39 больных умерли, а 895 – выздоровели.

Обратите внимание! В Украине по состоянию на 12 октября коронавирусом заразились 265 454 человека. В частности за последние сутки количество больных увеличилось на 4 420 человек. Всего от вируса умерли 5 015 больных, а 114 410 – выздоровели.