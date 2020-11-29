Жители оккупированного города Инкерман, что возле Севастополя не поддерживают решение российских властей выкачивать воду из озера в бывшем карьере. Оттуда забрать воду решили из-за острого дефицита.

Поэтому российские чиновники нарекли водоемы вблизи оккупированного Севастополя "резервным источником водоснабжения". Об этом сообщили в "Крым.Реалии".

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Почему люди недовольны

Местные жители недовольны решением властей забрать воду из озера. На столбах они наклеили листовку с надписью "Люди, это же наш Крым". Они боятся, что после выкачивания воды, местная так называемая власть запретит использовать озеро как место отдыха.

Как инкерманцы комментируют решение властей:

"Однозначно против";

"Когда работал в карьере, там был источник, за день набиралось 10-15 сантиметров воды. Если выкачают, не знаем когда снова наберется";

"Выше по горам – Первомайская свалка. Говорят, фильтрат оттуда просачивается в озеро. А теперь – пить?".

Что делает подконтрольная Кремлю власть

Власти Севастополя, подконтрольные Кремлю, как раз заканчивают прокладывать водовод от озера в старом Инкерманском карьере до оккупированного Севастополя. Трубу для забора опустили в озеро сразу возле мест для купания. Ее провели наверх вдоль дороги.



Из Инкерманского карьера готовятся перекачивать воду для Севастополя / Фото "Крым. Реалии"

Что известно о карьере в Инкермане? Российские власти хотят забрать воду из озера, которое имеет карьерное происхождение. Оно образовалось после взрывных работ в 1960-х годах. Возраст карьера – более 2000 лет. Историки предполагают, что его основали строители Херсонеса.

Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант Россия.

Больше о проблемах с водой в Крыму и как их "решают" оккупанты – по ссылке.