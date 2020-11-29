Жители оккупированного Севастополя против опустошения воды в карьере, несмотря на дефицит
Жители оккупированного города Инкерман, что возле Севастополя не поддерживают решение российских властей выкачивать воду из озера в бывшем карьере. Оттуда забрать воду решили из-за острого дефицита.
Поэтому российские чиновники нарекли водоемы вблизи оккупированного Севастополя "резервным источником водоснабжения". Об этом сообщили в "Крым.Реалии".
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Почему люди недовольны
Местные жители недовольны решением властей забрать воду из озера. На столбах они наклеили листовку с надписью "Люди, это же наш Крым". Они боятся, что после выкачивания воды, местная так называемая власть запретит использовать озеро как место отдыха.
Как инкерманцы комментируют решение властей:
- "Однозначно против";
- "Когда работал в карьере, там был источник, за день набиралось 10-15 сантиметров воды. Если выкачают, не знаем когда снова наберется";
- "Выше по горам – Первомайская свалка. Говорят, фильтрат оттуда просачивается в озеро. А теперь – пить?".
Что делает подконтрольная Кремлю власть
Власти Севастополя, подконтрольные Кремлю, как раз заканчивают прокладывать водовод от озера в старом Инкерманском карьере до оккупированного Севастополя. Трубу для забора опустили в озеро сразу возле мест для купания. Ее провели наверх вдоль дороги.
Из Инкерманского карьера готовятся перекачивать воду для Севастополя / Фото "Крым. Реалии"
Что известно о карьере в Инкермане?
Российские власти хотят забрать воду из озера, которое имеет карьерное происхождение. Оно образовалось после взрывных работ в 1960-х годах.
Возраст карьера – более 2000 лет. Историки предполагают, что его основали строители Херсонеса.
Больше о проблемах с водой в Крыму и как их "решают" оккупанты – по ссылке.
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