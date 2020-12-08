Оккупанты в Крыму приветствуют людей с будущими новогодними праздниками, используя при этом портреты советского диктатора Сталина и "вождя мирового пролетариата" Владимира Ленина. Довольно циничное поздравления, если вспомнить о массовой депортации крымских татар 1944 года, организованную Сталиным.

В центре временно оккупированного Россией Севастополя появился баннер с изображениями Сталина и Ленина. Фото обнародовали "Крим.Реалии".

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Между их портретами на новогоднем поздравлении изображена советская награда "Орден Победы", а под ней написано "С Новым годом!".

Специфическое поздравления повесили рядом с офисом местной ячейки Коммунистической партии РФ.



Таким баннером севастопольцев поздравляют с Новым годом / Фото "Крым. Реалии"

Заметим, что в Украине деятельность Компартии запрещена. Кроме того, в Украине продолжается процесс декоммунизации – избавление от коммунистической идеологии. В то же время в Крыму российские оккупанты наоборот искусственно продолжают ее восхваления.

Традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре Севастополя ввели коммунисты после аннексии Крыма в 2014 году. На плакатах преимущественно изображают молодого Ленина, Надежду Крупскую и Сталина.