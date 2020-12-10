В оккупированном Севастополе пьяный мужчина поджег банкомат, чтобы согреться. Полиция задержала его. Сейчас 29-летнему местному жителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Ущерб от действий мужчины оценивается в более чем 145 тысяч рублей. Об этом сообщает издание НеФакт.инфо.

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Что известно о поджоге банкомата

Инцидент произошел в Ленинском районе города.

В полицию позвонил директор операционного офиса банка и сообщил о повреждении банкомата.

Впоследствии полицейские задержали 29-летнего подозреваемого.

Выяснилось, что он был пьян, а банкомат поджег, потому что решил погреться у огня.

Что грозит мужчине

Против мужчины полицейские начали уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Теперь ему грозит 5 лет тюрьмы.