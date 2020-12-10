В Севастополе мужчина поджег банкомат, потому что замерз
В оккупированном Севастополе пьяный мужчина поджег банкомат, чтобы согреться. Полиция задержала его. Сейчас 29-летнему местному жителю грозит до 5 лет лишения свободы.
Ущерб от действий мужчины оценивается в более чем 145 тысяч рублей. Об этом сообщает издание НеФакт.инфо.
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Что известно о поджоге банкомата
- Инцидент произошел в Ленинском районе города.
- В полицию позвонил директор операционного офиса банка и сообщил о повреждении банкомата.
- Впоследствии полицейские задержали 29-летнего подозреваемого.
- Выяснилось, что он был пьян, а банкомат поджег, потому что решил погреться у огня.
Что грозит мужчине
Против мужчины полицейские начали уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Теперь ему грозит 5 лет тюрьмы.
Как согреться во время мороза?
- Самый лучший и действенный способ – начать двигаться, или же увеличить темп ходьбы.
- Надевайте теплоизолирующую одежду.
- Добавьте в свой рацион продукты с более высоким содержанием жира.
- Пейте больше горячих напитков.
- Никакого алкоголя!
- Берите с собой запасную шапку и варежки, чтобы при необходимости сменить их.
- Ищите солнечные места.
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