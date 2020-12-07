Оккупанты в Севастополе поздравили крымчан новогодним плакатом с Лениным и Сталиным
В центре оккупированного Севастополя вывесили плакат с изображением Иосифа Сталина и Владимира Ленина. Таким образом захватчики поздравили крымчан с новогодними праздниками.
Баннер разместили у местной ячейки "Коммунистической партии России". Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Читайте также Безводный Марс: Поклонская призвала Маска помочь Крыму и переехать туда
Кроме портретов Сталина и Ленина, плакат дополнили изображением награды советского периода – Орденом Победы. Ко всему этому написали "С Новым годом".
Традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году. На плакатах изображают молодого Ленина, Надежду Крупскую и Сталина.
Подобные случаи в Крыму
- Заметим, агитационные плакаты с советскими деятелями коммунисты начали вывешивать по городам после аннексии Крыма в 2014 году.
- Например, в мае на годовщину депортации крымских татар оккупанты подняли над Крымом флаг со Сталиным.
- К 9 мая на полуострове снова вывесили баннер со Сталиным, а также установили инсталляции с датами "Великой Отечественной войны" и написали "Наша победа".
Поделиться новостью