В центре оккупированного Севастополя вывесили плакат с изображением Иосифа Сталина и Владимира Ленина. Таким образом захватчики поздравили крымчан с новогодними праздниками.

Баннер разместили у местной ячейки "Коммунистической партии России". Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Кроме портретов Сталина и Ленина, плакат дополнили изображением награды советского периода – Орденом Победы. Ко всему этому написали "С Новым годом".

Традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году. На плакатах изображают молодого Ленина, Надежду Крупскую и Сталина.

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