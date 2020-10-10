Северная Корея представила миру новую межконтинентальную баллистическую ракету. Ее продемонстрировали 10 октября в Пхеньяне во время масштабного парада по случаю 75-летия "Трудовой партии Кореи".

Представленная ракета является одной из крупнейших в мире. Об этом сообщает CNN.

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Что известно о ракете

По словам специалистов, ракета, вероятно, может нести несколько боеголовок, что делает ее в разы опаснее. На данный момент оружие еще не испытали.

Ученый "Программы ядерной политики Фонда Карнеги за международный мир" Анкит Панда заявил, что эта ракета является самой "дорожно-мобильной" ракетой, работающей на жидком топливе.

High resolution of the new North Korean ICBM. pic.twitter.com/gpd6CileNd — Ankit Panda (@nktpnd) October 10, 2020

Как проходил парад

Несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в мире только ухудшается, во время парада в Северной Корее никто не придерживался социальной дистанции и масочного режима. Лидер КНДР Ким Чен Ын растроганно отметил, что в его стране отсутствуют жертвы коронавируса.



Ким Чен Ын выступает на параде / Фото CNN