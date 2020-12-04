В Корейской Народно-Демократической Республике показательно расстреляли нарушителя карантинных мероприятий. Таким образом власть пытается запугать население и заставить строго соблюдать введенный карантин.

Публичная казнь состоялась 28 ноября в пограничной провинции, в которой наблюдается значительный рост не только контактов между людьми по обе стороны границы, но и контрабанды. Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на собственные источники.

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Известно, что 50-летнего местного жителя обвинили в нарушении карантина почти сразу перед тем, как 20 ноября в стране начали действовать ограничительные меры сверхвысокого уровня.

Ему предъявили обвинение в сговоре с китайскими контрабандистами. Мол, он нелегально перевозил товар через границу, которая была закрыта уже в течение нескольких месяцев,

- говорится в сообщении AFP.

По информации, которую предоставило источник, власти специально накануне сменили место казни, чтобы избежать международной проверки.

Помимо этого, по слухам, в Южной Корее публично застрелили в Пхеньяне брокера, нарушившего карантинные ограничения.

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