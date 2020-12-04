В Северной Корее публично казнили нарушителя карантина, – СМИ
В Корейской Народно-Демократической Республике показательно расстреляли нарушителя карантинных мероприятий. Таким образом власть пытается запугать население и заставить строго соблюдать введенный карантин.
Публичная казнь состоялась 28 ноября в пограничной провинции, в которой наблюдается значительный рост не только контактов между людьми по обе стороны границы, но и контрабанды. Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на собственные источники.
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Известно, что 50-летнего местного жителя обвинили в нарушении карантина почти сразу перед тем, как 20 ноября в стране начали действовать ограничительные меры сверхвысокого уровня.
Ему предъявили обвинение в сговоре с китайскими контрабандистами. Мол, он нелегально перевозил товар через границу, которая была закрыта уже в течение нескольких месяцев,
- говорится в сообщении AFP.
По информации, которую предоставило источник, власти специально накануне сменили место казни, чтобы избежать международной проверки.
Помимо этого, по слухам, в Южной Корее публично застрелили в Пхеньяне брокера, нарушившего карантинные ограничения.
Какова ситуация с COVID-19 в Корее
- КНДР официально не признает, что на ее территории есть люди, инфицированные коронавирусом. Несмотря на это, власти принимают жесткие меры, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
- В частности, с конца ноября в стране ужесточили уже введенные ограничения до "чрезвычайных карантинных мер сверхвысокого уровня".
- Кроме того, еще в августе КНДР усилила контроль на границе с Китаем. Следовательно, теперь военные имеют право стрелять на поражение, если кто-либо приблизится к границе страны на расстояние километра.
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