"Северный поток-2" может никогда не запуститься из-за санкций, – сенатор США
Российский газопровод "Северный поток-2" может никогда не запуститься. Это произойдет, если Соединенные Штаты Америки введут против него новые санкции.
Сенатор от Республиканской партии Тед Круз заявил, что новая волна ограничений подготовлена с хирургической точностью. Об этом сообщили на USA Today.
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Санкции с хирургической точностью
Он пояснил, что санкции нацелены на операции по строительству газопровода. Они затрагивают страховые компании и процесс сертификации газопровода.
Вторая волна санкций подготовлена с хирургической точностью так, чтобы не допустить окончания строительства. Считаю, что этот проект никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не пойдет газ,
– отметил Круз.
Также он добавил, что это станет сигналом всем международным инвесторам проекта.
Санкции против "Северного потока-2": Что известно
- В декабре 2019 года Конгресс США ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для "Северного потока-2" на большой глубине.
- Вследствие этого, швейцарская компания, которая занималась строительством газопровода, мгновенно остановила работы. Но Россия не оставляла попытки найти альтернативное судно для завершения строительства.
- Новый пакет санкций против "Северного потока-2" может остановить тщетные попытки России.
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