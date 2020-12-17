Российский газопровод "Северный поток-2" может никогда не запуститься. Это произойдет, если Соединенные Штаты Америки введут против него новые санкции.

Сенатор от Республиканской партии Тед Круз заявил, что новая волна ограничений подготовлена с хирургической точностью. Об этом сообщили на USA Today.

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Санкции с хирургической точностью

Он пояснил, что санкции нацелены на операции по строительству газопровода. Они затрагивают страховые компании и процесс сертификации газопровода.

Вторая волна санкций подготовлена с хирургической точностью так, чтобы не допустить окончания строительства. Считаю, что этот проект никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не пойдет газ,

– отметил Круз.

Также он добавил, что это станет сигналом всем международным инвесторам проекта.

Отметим! Нормы, которые есть в законопроекте об оборонном бюджете США на 2021 год, предусматривают санкции, направленные на страховые и сертификационные компании, которые решат принять участие в реализации российского проекта "Северный поток-2".

Санкции против "Северного потока-2": Что известно