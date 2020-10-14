"Северный поток-2" не повлияет на поставки газа через Украину, – Россия
В России заявили, что запуск газопровода "Северный поток-2" не повлияет на поставки российского газа через Украину. В то же время европейские страны якобы заинтересованы в увеличении поставок российского газа.
Договоренности с украинской стороной по транспортировке газа будут действовать как минимум до 2024 года. Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак, сообщает "Энергетическая политика".
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Уже всем очевидно, что это коммерческий проект, который никак не влияет на маршрут поставки газа через Украину,
– подчеркнул Новак.
По его словам, они убедились в полной европейской поддержке. Все потому, что ЕС, мол, хочет сотрудничать с Россией.
Главное о "Северном потоке-2"
- Из-за американских санкций после отравления российского оппозиционера Алексея Навального, Россия не может завершить строительство газопровода.
- Власть США даже планирует создать коалицию против строительства "Северного потока-2".
- В то же время американские СМИ заявляют, что, как только вырастет цена на газ, российский газопровод разрешат достроить.
- Подробнее о строительстве "Северного потока-2" читайте на 24 канале.