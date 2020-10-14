В России заявили, что запуск газопровода "Северный поток-2" не повлияет на поставки российского газа через Украину. В то же время европейские страны якобы заинтересованы в увеличении поставок российского газа.

Договоренности с украинской стороной по транспортировке газа будут действовать как минимум до 2024 года. Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак, сообщает "Энергетическая политика".

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Уже всем очевидно, что это коммерческий проект, который никак не влияет на маршрут поставки газа через Украину,

– подчеркнул Новак.

По его словам, они убедились в полной европейской поддержке. Все потому, что ЕС, мол, хочет сотрудничать с Россией.

Обратите внимание! Украина и Россия договорились о транзите газа через нашу страну в Европу. За это Киев получает около 3 миллиардов долларов ежегодно. Из-за строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, власти опасаются, что Россия откажется от такого сотрудничества.

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