Меркель заявила, что строительство "Северного потока-2" необходимо завершить
В Германии вновь высказались относительно строительства газопровода "Северный поток-2". Их позиция не изменилась – там уверены, что его стоит достроить.
Также добавили, что при завершении и запуске трубопровода, Украина должна остаться транзитером газа из России в Евросоюз. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Starn.
Интересно Россия возобновила строительство "Северного потока-2"
"Позиция правительства по "Северному потоку-2" не изменилась и осталась такой же, как и в предыдущие годы", – заверила Меркель.
Газопроводы в обход Украины: коротко
- Строительство газопроводов в обход Украины началось активно после начала агрессии России против Украины. Самым интересным является то, что экономически для России это не выгодно. Однако самой главной для нее является политическая составляющая.
- Страдает от этого и экономика Украины. Дело в том, что за транзит газа она получает миллиарды долларов от России ежегодно.
- Строительством газопроводов интересуются и в США. Там заинтересованы, чтобы Европа была большим рынком сбыта собственного газа. поэтому в США решили вводить санкции в отношении "Северного потока-2". Так хотят убедить европейских партнеров покупать их газ.
- Стоит отметить, что газопровод "Северный поток-2" строит Россия вместе с Германией через Балтийское море в обход Украины.
Поделиться новостью