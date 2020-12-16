В Германии вновь высказались относительно строительства газопровода "Северный поток-2". Их позиция не изменилась – там уверены, что его стоит достроить.

Также добавили, что при завершении и запуске трубопровода, Украина должна остаться транзитером газа из России в Евросоюз. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Starn.

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"Позиция правительства по "Северному потоку-2" не изменилась и осталась такой же, как и в предыдущие годы", – заверила Меркель.

Газопроводы в обход Украины: коротко