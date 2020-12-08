Россияне уверены, что завершат строительство "Северного потока-2". После того, как в декабря 2019 года США одобрили санкции против компаний, которые участвовали в его строительстве, работы в Балтийском море были фактически заморожены.

Премьер-министр немецкой земли Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг заверила, что газопровод почти готов, работы завершены на 97%. Она добавила, что переговоры ведут и с руководством "Северного потока-2" о возможности завершения этого газопровода, сообщает 24 канал.

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"Академик Черский"

Россияне долгое время искали компанию, которая не побоялась американских санкций и начала укладывать трубы на дне Балтийского моря. Не найдя таковых, в конце концов, решили сами достроить газопровод. Для этого начали модернизацию судна "Академик Черский".

Это судно до этого прокладывало трубы меньшего диаметра на Дальнем Востоке. В России заверили, что якобы судно готово к работе в Балтийском море. Оно несколько раз курсировало между портом Мукран и Калиниград. Но пока этим действия россияне и ограничились.

Это такая пропагандистская кампания, чтобы показать, что этот проект еще жив. Россияне, которым на 100% принадлежит эта труба, проводят эту кампанию,

– высказался заместитель декана Школы управления Hertie Томас О'Доннел.

Россия вынуждена это делать, ведь американцы серьезно взялись за "Северный поток-2".

Сотрудничество с немецкой компанией

4 декабря в Конгрессе США приняли оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции в отношении сертификационных и страховых компаний, привлеченных к выполнению проекта.

Согласно международной практике, надежность, эффективность и безопасность таких крупных международных объектов должны сертифицировать и страховать независимые компании. Для этого руководство "Северного потока-2" привлекло норвежскую компанию DNV GL.

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По замыслу россиян, это могло бы стать залогом того, что у "Северного потока-2" не будет проблем с вводом в эксплуатацию. Узнав об американских санкции, норвежцы решили выйти из проекта.

Способ избежать санкций

В "Газпроме" начали немедленно искать способ обойти американские ограничения. Как узнали журналисты издания Bild, помогать им в этом принялась администрация земли Мекленбург-Передняя Померания, где газопровод заходит на немецкую территорию.

Государственная канцелярия Мекленбурга-Передней Померании во главе с премьер-министром Мануэлой Швезиг в спешке работает над инструментом обхода санкций США, которые вступят в действие в январе. Для этого создадут "Фонд защиты климата MV",

– написали в Bild.

Как сообщили журналисты, цель этого фонда – признать важную роль "Северного потока-2" для сохранения окружающей среды и способствовать завершению его строительства. Для этого создадут отдельные предприятия, которые будут сотрудничать с фондом, а не сразу с проектом "Северный поток-2". Это и позволит избежать санкций американцев.

Газопровод – экономически неприбылен

Россияне заинтересованы в завершении строительства "Северного потока-2", так как уже вложили в него несколько миллиардов долларов и хотят с помощью газопровода получить серьезный рычаг влияния на Европу. Также хотят лишить Украину роли главного транзитера газа на континент.

В Германии же изначально настаивали, чтобы этот проект был коммерческий, а не политический. Мол, спрос на голубое топливо в Европе в ближайшее время будет только расти, а значит надо искать поставщика дешевого топлива.

Российский газ из трубы стоит меньше, чем сжиженный американский, который доставляют на танкерах. Впрочем немецкие специалисты признали, что с течением времени проект потеряет свой первоначальный потенциал.

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"Наши исследования доказывают, что этот газопровод – экономически неприбылен. В начале его строительства делали прогнозы относительно увеличения спроса на газ, но мы можем этого не увидеть из-за планов по предотвращению климатических изменений и планов по энергобезопасности", – отметила Клаудия Кемферт из Немецкого института экономических исследований.

В планах Евросоюза – постепенное расширение источников получения энергии и поэтапный переход на возобновляемые ее источники. Это все не играет на руку россиянам. Поэтому газпромовское лобби в Германии начало распространять информацию, что якобы "Северный поток-2" будут использовать для снабжения экологического топлива в Европу – водорода. Однако россияне умалчивают одну важную деталь.

Производства водорода в таком объеме в России нет. Водород не добывается, он производится, это определенный технологический процесс,

– сказал президент центра глобалистики "Стратегия 21" Михаил Гончар.

По прогнозам самих же россиян, чтобы выйти на промышленные объемы производства водорода им понадобится не менее 6 – 7 лет. К этому времени большая часть экономики Европы может перейти на альтернативные источники энергии, как это предусмотрено планами Евросоюза по борьбе с глобальным потеплением. Поэтому и потребность в больших объемах российского газа отпадет.

Подробнее о строительстве "Северного потока-2" – читайте по ссылке.