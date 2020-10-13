Российский газопровод "Северный поток-2" достроят, когда закончится пандемия коронавируса, а цены на газ вырастут. Россия не оставит то, во что вложила много денег и времени.

Россия построила газопровод на 90% и потратила на него немалые средства.. Однако государство просчиталось, когда отравило российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Forbes.

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Возобновят ли строительство "Северного потока-2"

К счастью, Навальный жив. Поэтому когда "политический климат" остынет, все стороны вернутся к бизнесу.

По данным издания, похожая ситуация была несколько лет назад. После того, как Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году, европейцы угрожали сократить импорт российского газа. Однако они купили еще больше российского топлива в 2016 – 2018 годах.

Сейчас Россия обеспечивает 39% потребностей Европы в газе. На США приходится 3,5% европейского газового рынка. При этом, треть всего сжиженного американского газа в январе – феврале 2019 года была доставлена в Евросоюз.

Несмотря на то, что "Северный поток-2" почти завершен, у Москвы нет нужных технологий, чтобы достроить его. США выступают против проекта, потому что утверждают, что он даст России слишком большую власть над Западной Европой и частью Восточной Европы. В частности, газопровод навредит Украине, Литве и Польше.

США планируют принять законопроект, который наложит санкции на все компании, которые попытаются помочь России закончить строительство "Северного потока-2".

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Почему США вводят санкции против России

Для всего мира аннексия Крыма была слишком дерзким шагом. Она перечеркнула карту Европы. Европейцы не готовы ее принять. Это замороженный конфликт. В прошлом, если России удавалось заморозить конфликты, она могла сохранять свой контроль достаточно дешево. Но этот стоит дорого,

– подчеркнул международный судья Роберт Амстердам.

Издание уверяет, что цель санкций США пока непонятна. Есть два варианта, почему США наложили ограничения против строительства российского газопровода-либо Штаты хотят получить конкурентное преимущество над российским газом, либо же пытаются наказать Россию за ее вторжение в Украину.

Если американские производители газа не смогут продавать свою продукцию дешевле, чем Россия, тогда им нужен новый бизнес-план.

Как еще Россия может поставлять газ в Европу

У России есть и другие маршруты поставок газа в Европу:

"Северный поток-1".

Газопроводы "Братство" и "Союз", которые проходят через Украину.

Россия может поставлять сжиженный газ танкерами.

Обратите внимание! Россия строит газопровод "Северный поток-2" в обход Украины через Балтийское море. Однако из-за санкций США государство не может завершить строительство. После отравления Навального химическим оружием "Новичок", несколько стран заговорили о введении санкций против "Северного потока-2".