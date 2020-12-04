В США обе палаты парламента одобрили оборонный бюджет на 2021 год, в котором предусмотрели санкции против сразу двух газопроводов в обход Украины. Кроме "Северного потока-2" ограничения затронут и "Турецкий поток".

Оборонный бюджет одобрили еще раньше, но только 3 декабря обнародовали документ, в котором говорится о санкциях. Об этом пишут заблокированые в Украине российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Кроме введения санкций, американские сенаторы также отменили поправку, которая позволяет президенту их отменять, "если это соответствует национальным интересам".

К слову, в США финансовый 2021 год, на который и введены санкции, начал действовать еще с 1 октября 2020 года.

Коротко о газопроводах в обход Украины: