США включили новые санкции против "Северного птоку-2" в оборонный бюджет
В США обе палаты парламента одобрили оборонный бюджет на 2021 год, в котором предусмотрели санкции против сразу двух газопроводов в обход Украины. Кроме "Северного потока-2" ограничения затронут и "Турецкий поток".
Оборонный бюджет одобрили еще раньше, но только 3 декабря обнародовали документ, в котором говорится о санкциях. Об этом пишут заблокированые в Украине российские СМИ, сообщает 24 канал.
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Кроме введения санкций, американские сенаторы также отменили поправку, которая позволяет президенту их отменять, "если это соответствует национальным интересам".
К слову, в США финансовый 2021 год, на который и введены санкции, начал действовать еще с 1 октября 2020 года.
Коротко о газопроводах в обход Украины:
- Россия активно начала их строить после начала агрессии против нашего государства. Экономически ей это не выгодно, но на первый план вышла политическая составляющая.
- Также теряет в экономическом плане от этого и Украины. Ведь за транзит газа она получает миллиарды долларов от России ежегодно.
- Свой интерес здесь имеют и США. Они заинтересованы в Европе, как в большом рынке сбыта собственного газа. Поэтому санкции вводят, чтобы убедить европейских партнеров покупать их газ.
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