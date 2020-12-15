Президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил попытаться ветировать оборонный бюджет США. Последним предусмотрены, в частности, санкции против газопровода "Северный поток-2" и деньги на помощь Украине.

Сайт 24 канала отвечает на вопрос, есть ли сейчас угроза отмены санкций против скандального газопровода и стоит ли беспокоиться Украине относительно помощи от США.

Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина

О чем идет речь?

11 декабря Сенат Конгресса США проголосовал за законопроект об оборонном бюджете на 2021 год. В его пределах предусмотрено предоставление военной помощи для Украины размером 250 миллионов долларов. Кроме того, проект закона содержит положения об ужесточении санкций США против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Теперь проект должен подписать действующий президент Дональд Трамп, однако он уже несколько раз говорил о намерениях применить право вето. Если это произойдет, проект закона вернут на доработку в Конгресс.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

Что будет, если Трамп ветирует проект закона?

Действие вето может быть преодолено двумя третями голосов, поданных в каждой палате Конгресса. В таком случае законопроект не будет нуждаться в подписи президента и станет действующим законом.

Есть ли сейчас угроза того, что Украина не получит помощь?

По словам эксперта по вопросам внешней политики и безопасности Олега Белоколоса, очень маловероятно, что это как-то повлияет на финансовую поддержку Украины со стороны США.

Дело в том, что помощь распределена по нескольким проектам. Проекты эти работают, люди работают, финансирование – возможно, какие-то временные трудности и возникнут, но я не думаю, что будут серьезные проблемы – Конгресс собственно и пошел на утверждение всех этих расходов на помощь Украине и понимает политическую ответственность США перед Украиной,

– отметил специалист в комментарии сайту 24 канала.

Возможно, временно что-то приостановится, но деньги будут идти. И в дальнейшем стоит наблюдать позицию новой администрации. Пока военное сотрудничество развивается достаточно неплохо и набрало определенные обороты – то же самое предоставление летального оружия ВСУ. Это демонстративный жест политической поддержки. И после этого вряд ли Штаты могут прекратить оказывать помощь Украине.

Какая вероятность, что "Северный поток-2" все-таки достроят?

Как сообщали ряд российских СМИ, 11 декабря российский трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Германии.

Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров. Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями,

– пишет Интерфакс со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"Фортуну "сопровождают суда снабжения "Катунь" и "Балтийский исследователь". В сообщении добавляют, что о дальнейших строительных работах на этом участке будут информировать дополнительно.

В Кремле заявили, что трубы могут уложить максимум за неделю. По их данным, скорость укладки у "Фортуны" – 1 километр газопровода за сутки. Всего здесь полное завершение проекта прогнозируют за 1-1, 5 месяца.

Как известно, российский трубоукладчик "Академик Черский", на которого ранее в "Газпроме" возлагали надежды, неожиданно покинул участок "Северного потока-2" и ушел к берегам Калининграда.

В "Газпроме" приняли решение достраивать "Северный поток-2" собственными силами, после того, как в декабре 2019 года швейцарский подрядчик остановил работу из-за наложенных США санкций. На сегодня заключено около 93% газопровода (2300 км с примерно 2460 км).

Олег Белоколос скептически относится к этой информации: в Москве уже неоднократно уверяли, что проект будет завершен, однако все это оставалось лишь в их надеждах.

То, что Россия заявляет о завершении проекта – это мы уже слышим, кажется, с 2019 года. Он должен был быть завершен к концу 2019 года. Этого не произошло. Мне трудно сказать, достроят его или нет, поскольку там очень много вопросов технического характера. Никто не хочет связываться с этим проектом на фоне всех этих санкций,

– объяснил специалист.

Кроме того, по словам эксперта, возникает вопрос: а зачем он нужен? Мощность, где газ хранится в Европе, заполнена до почти 80-90%. Стоимость газа также падает – когда проект только разрабатывали, она была в разы выше. Более того – снижаются объемы его использования в европейских странах. Поэтому, какая экономическая целесообразность "Северного потока-2", даже если его достроят – вопрос.

Что такое "Северный поток-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, который сейчас протекает в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.



Газопровод действительно был в нескольких шагах от завершения. Однако санкции, введенные США в декабре 2019 года, остановили работу над последней его частью. В частности, из проекта вышла швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб. Сейчас проект готов на 93%.



Где расположен газопровод: карта​