История дела против экс-главы ДПС Сергея Верланова – очередной пример того, как СБУ "использует" право на следствие. Но это право в СБУ нужно забрать, как и любые другие полномочия в сфере противодействия коррупции.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал общественный деятель, председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"Эта история – железобетонная подследственность НАБУ. То, что подозрение организовали СБУ и Офис генпрокурора, уже вызывает серьезные сомнения в обоснованности этого действа. Есть у меня ощущение, что в НАБУ авторов идеи послали, оценив ее юридическую часть. Гораздо больше это похоже на попытку Баканова и Венедиктовой прикрыться от критики в сливе уже расследованных (детективами НАБУ) дел", – пишет Виталий Шабунин.

По его словам, примеры таких "расследованных" дел – это блокирование Бакановым подозрений по делу "Приватбанка" Коломойского, отказ Венедиктовой восстановить незаконно закрытое производство по "Роттердама +" Ахметова, крышевание Зеленским и Венедиктовой "судей" ОАСК.

"Дело Верланова – это похоже на желание Зеленского понравиться избирателям. Для этого не надо выдумывать преступления, надо прекратить блокировать наказание по преступлениям настоящим. Тем более – уже расследованным", – подчеркнул Шабунин.

В то же время, экс-глава ДПС Сергей Верланов в фейсбуке сообщил, что СБУ сфабриковала дело против него, в основе которого – политические и личные мотивы некоторых лиц.

"Мое дело – это частично о политике, частично о личной мести. Что касается первого, все понятно: вместо борьбы с настоящими коррупционерами власть пиарится, "догоняя" реформаторов, и мой случай – здесь не единичный. Есть дела у Макса Нефедова, достаточно недвусмысленные проверки проходят в Нафтогазе, идет прессинг реформаторской команды в руководстве Нацбанка и других людей, которые меняли страну к лучшему", – пояснил Сергей Верланов.

По его мнению, в деле против него есть и другой мотив.

"За время своей каденции у меня появилось много влиятельных врагов, которые, к сожалению, вернулись к власти и не только отматывают реформы назад, но и преследуют тех, кто менял систему. Конвертаторы, спиртовая мафия, чиновники и политики, чьи людей я отказывался брать на должности, налоговики прошлых и позапрошлых времен, которых я отодвинул от коррупционного корыта", – пишет Сергей Верланов.

Он также подчеркнул, что очевидным доказательством несостоятельности обвинений сам факт "расследования" дела Службой безопасности, не имеет отношения к отмене налоговых решений-уведомлений и злоупотреблений властью. В рамках антикоррупционной инфраструктуры дело должно быть исключительно подследственным со стороны НАБУ.

"Нет и доказательств моей заинтересованности в решении дела в пользу крупнейшего инвестора, который победил на едином прозрачном кейсе приватизации в истории Украины. Это и не удивительно, потому корыстных побуждений то ни было, было только желание прекратить практику государственного рэкета по белому бизнесу и сэкономить бюджетные деньги на судебные издержки безнадежно проигрышного дела", – отметил Сергей Верланов.

Как ранее сообщалось, заместитель Генерального прокурора сообщил о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением бывшему председателю ГНС Сергею Верланову. Его обвиняют в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица, использовании власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

Сам Верланов называет дело против него "заказным".

"Считаю, что уголовное производство, которое расследует СБУ, – это очередная юридическая чушь по своей сути, что имеет все признаки заказного", – заявил Верланов.