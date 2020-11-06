В поселке Смолино Кировоградской области 5 ноября на шахте погиб человек. Трагедия произошла во время ремонтных работ.

Детали трагедии

Инцидент произошел на шахте "Смолинска", в которой добывают урановую руду. Об этом сообщили в пресс служба ГСЧС.

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Горняк погиб в результате удара ковша. Известно, что еще 1 работник получил ранения. Это произошло на горизонте 640 метров во время проведения ремонта. Спасатели подняли на поверхность травмированного, а также тело погибшего. Для этого привлекли 12 чрезвычайников и 2 единицы техники.

К слову, по информации председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, погибшего горняка звали Олег Голованов. Волынец выразил соболезнования семье шахтера.

Несмотря на трагедию, пока шахта работает в штатном режиме.