В Международной ассоциации воздушного транспорта зафиксировали с начала года лишь 44 случая, связанных с инфицированием коронавирусом во время перелетов. Вместе с тем, самолетами перевезли 1 миллиард 200 миллионов пассажиров.

Большая часть заражений – за время, когда маски не были обязательными

О такой статистике рассказал гендиректор ассоциации Александр де Жуньяк, информирует сайт IATA.

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Нет ничего абсолютно безопасного. Но, с учетом всего лишь 44 опубликованных случаев потенциальной передачи COVID-19 в полете среди 1,2 миллиарда путешественников, риск заражения вирусом на борту, пожалуй, относится к той же категории, что и удар молнии,

– отметил де Жуньяк.

Медицинский советник IATA Дэвид Пауэлл – еще более оптимистично настроен. Эксперт отметил, что заражение состоялись еще тогда, когда ношение масок не было обязательным.

О многих случаях могли не сообщить

В ассоциации не исключают вероятности, что о многих случаях не сообщали. Однако даже если не были бы зафиксированы 90% заражений, то был бы только один больной коронавирусом на каждые 2,7 миллиона пассажиров.