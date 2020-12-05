Пророссийский блогер Анатолий Шарий заявил, что 4 декабря выиграл суд против "Украинской правды". Однако впоследствии выяснилось, что эта "Украинская правда" не настоящая.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева рассказала, что ее издание не имеет никакого отношения к организации, в которой выиграл суд Шарий. Об этом сообщает "Детектор Медиа".

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Мы не имеем никакого отношения к той организации, у которой Шарий выиграл суд. Мы ведем учет всех исков, и исков от Шария мы не помним,

– отметила Мусаева.

Детали дела

Иск против информационного агентства "Украинская правда" Печерский райсуд рассмотрел 4 декабря.

Судья Сергей Вовк признал недостоверным отрывок из статьи "Украинской правды". Там Шария назвали "блоггером, которому ранее бонзы ПР заказывали сюжеты в войне друг с другом".

Решением суда "Украинская правда" должна опровергнуть эту информацию и выплатить судебный сбор в размере 840 гривен.

В то же время ИА "Украинская правда", о котором говорится в решении суда, принадлежит Александру Морозову. Оно было создано в 2013 году.

В свою очередь юридическим лицом интернет-медиа "Украинская правда" является другое предприятие – ООО "Украинская правда". Его владелицей и директором является Елена Притула.

Мусаева отметила, что юридических последствий для настоящего издания этот иск не имеет. Редактор отметила, что не знает, для чего это делает Шарий. Однако 840 гривен, которые он хочет взыскать, может взыскать с организации, указанной в решении суда.

Что известно про Шария