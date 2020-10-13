Когда Президент Украины Владимир Зеленский посещал Великобританию, его предупредили об утечке информации. С Зеленским говорил лично глава британской разведки Ричард Мур.

Встречу Зеленского с главой британской разведки не афишировали. Об этом сообщает издание ZN.ua.

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О чем говорили с Зеленским:

о том, что президент хочет контролировать антикоррупционные органы, офис генпрокурора, НАБУ и САП;

о войне на Донбассе;

о том, что окружение Зеленского имеет на него большое влияние.

Что еще известно об этой встрече

Во время разговора присутствовал глава СБУ Иван Баканов, но не было никого из Офиса Президента.

Как пишут в статье, британцы захотели провести закрытую встречу, потому что заметили утечку информации от кого-то из окружения Зеленского и хотели рассказать ему именно об этом.

Также в статье подчеркнули, что сама встреча Зеленского с главой МИ-6 говорит о том, что в Великобритании имеют высокий интерес к Украине.

Что известно о шефе МИ-6 Ричарде Муре

В статье пишут, что главу разведки Британии в окружении премьера Бориса Джонсона поддерживают член парламент Майкл Гоув и дипломат Дэвид Фрост, который ведет переговоры о выходе государства из ЕС.

Когда Мур работал послом Великобритании в Турции, он установил дружеские отношения с президентом Реджепом Эрдоганом.

В отношении России Мур занимает такую же твердую позицию, как и все правительство Джонсона. После отравления Скрипачей и попытки российских хакеров украсть данные о вакцине против коронавируса в Британии рассматривают РФ как угрозу безопасности.

Зеленский был в Лондоне 7 - 8 октября 2020 года. Там он встретился с герцогами Кембридскими и главой правительства Великобритании Джонсоном.

Какие соглашения подписал Зеленский в Лондоне: