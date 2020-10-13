Шеф разведки Британии предупредил Зеленского об утечке информации, − СМИ
Когда Президент Украины Владимир Зеленский посещал Великобританию, его предупредили об утечке информации. С Зеленским говорил лично глава британской разведки Ричард Мур.
Встречу Зеленского с главой британской разведки не афишировали. Об этом сообщает издание ZN.ua.
Также интересно Британия поблагодарила СБУ за проведение самой масштабной за последние 30 лет спецоперации
О чем говорили с Зеленским:
- о том, что президент хочет контролировать антикоррупционные органы, офис генпрокурора, НАБУ и САП;
- о войне на Донбассе;
- о том, что окружение Зеленского имеет на него большое влияние.
Что еще известно об этой встрече
Во время разговора присутствовал глава СБУ Иван Баканов, но не было никого из Офиса Президента.
Как пишут в статье, британцы захотели провести закрытую встречу, потому что заметили утечку информации от кого-то из окружения Зеленского и хотели рассказать ему именно об этом.
Также в статье подчеркнули, что сама встреча Зеленского с главой МИ-6 говорит о том, что в Великобритании имеют высокий интерес к Украине.
Что известно о шефе МИ-6 Ричарде Муре
- В статье пишут, что главу разведки Британии в окружении премьера Бориса Джонсона поддерживают член парламент Майкл Гоув и дипломат Дэвид Фрост, который ведет переговоры о выходе государства из ЕС.
- Когда Мур работал послом Великобритании в Турции, он установил дружеские отношения с президентом Реджепом Эрдоганом.
- В отношении России Мур занимает такую же твердую позицию, как и все правительство Джонсона. После отравления Скрипачей и попытки российских хакеров украсть данные о вакцине против коронавируса в Британии рассматривают РФ как угрозу безопасности.
Какие соглашения подписал Зеленский в Лондоне:
- Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает кредиты на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Кредиты будут выдавать на 10 лет под ставку – 2,5% в евро и 3,5% – в фунтах стерлингов.
- Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в торговле с Великобританией после ее выхода из Евросоюза. При этом тарифные квоты на торговлю фактически увеличатся.
- Меморандум об усилении сотрудничества в военной сфере, который предусматривает оснащение ВМС Украины ракетными катерами. Первые два катера построят в Британии, а следующие будут строить уже в Украине.
- Стороны договорились вскоре обсудить упрощение визового режима с Британией для украинцев.