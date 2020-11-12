За шесть лет на должности главы Хозяйственного суда Харьковской области Виталий Усатый успел собрать такой "букет" злоупотреблений, нарушений закона и обвинений в коррупции и незаконном обогащении, что его возможное переизбрание еще на три года станет не просто очередным признаком загнивания судебной системы Украины, но, по сути, приговором всей этой системе.

Виталий Усатый с апреля 2014 года по настоящее время непрерывно занимает должность председателя Хозяйственного суда Харьковской области, то есть уже более шести лет. Хотя, согласно ст. 20 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", глава местного суда избирается собранием такого суда сроком на три года, причем судья не может занимать одну административную должность соответствующего суда более двух сроков подряд.

Еще в октябре 2020-го у судьи Усатого закончился срок полномочий председателя областного хозсуда, в связи с чем последний в соответствии с требованиями ст. 128 вышеуказанного закона обязан был созвать собрание судей для проведения выборов нового руководителя суда и его заместителей. Однако, по состоянию на 9 ноября, он не то что не определил ориентировочную дату проведения такого судейского собрания, но даже не объявил о его необходимости. Причем Усатый, несмотря на прямой запрет закона, не скрывает желания быть избранным на должность председателя суда на третий срок, что заставляет харьковских бизнесменов и правозащитников бить в набат. Тем более что данный персонаж уже давно стал олицетворением недопропорядочности и злоупотреблений в судебной системе.

Собственно, то, что думают харьковчане о главе областного хозсуда, наглядно показывают выводы Общественного совета добропорядочности от 18 марта 2019 года, где судья Усатый из-за систематических нарушений единодушно признан несоответствующим критериям добропорядочности и профессиональной этики судьи, что должно было повлечь его отставку еще тогда. Впрочем, выводы Совета добропорядочности какого-то особого эффекта на Высшую квалификационную комиссию судей не произвели. В июне того же года комиссия по результату собеседования и квалификационного оценивания пришла к выводу, что Усатый вполне соответствует занимаемой должности.

Чем так приглянулся одиозный Усатый ВККС, можно только догадываться, ведь коррупционные скандалы сопровождают этого служителя Фемиды на протяжении большей части его карьеры. Еще в 2010 году Высший совет юстиции получал жалобы на тогда еще просто судью областного хозсуда Усатого с обвинениями в нарушении законодательства при рассмотрении дел о банкротстве. Однако, как и в случае с ВККС десятью годами спустя, оснований для увольнения Усатого ВСЮ не нашел, хотя и зафиксировал со стороны судьи нарушения.

Что же заставляет и общественников, и бизнесменов постоянно жаловаться на судью Усатого и требовать его увольнения? Перечислить все претензии к этому судье не так-то и просто, ведь речь идет о десятках дел, по каждому из которых есть серьезные основания обвинять Усатого в грубых нарушениях закона и использовании схем по обогащению. Дело в том, что Усатый специализируется на делах о банкротстве, а эта сфера, как известно, является одной из самых коррумпированных и открывает достаточно широкие возможности для злоупотреблений. Так, по результатам журналистских расследований, описаны сразу несколько схем в делах о банкротстве, которые вел Усатый.

Выгодное банкротство

Одной из самых распространенных является схема искусственного затягивания рассмотрения дела о банкротстве, что позволяет получать на активах банкрота незаконные доходы. Так, в 2016 году Усатый начал вести дело государственного агропредприятия "Борки", у которого были крупные долги перед кредиторами. Кредиторы подали иски об изъятии у должника в счет долга крупных земельных участков. Однако арбитражный управляющий ГП "Борки" подал свой иск о взыскании дебиторской задолженности с третьей компании – ООО "Агротрадиция", которая как раз и обрабатывала земельные участки, изъятия которых требовали кредиторы. Как результат, дело о банкротстве было затянуто, и ООО "Агротрадиция" могла годами эксплуатировать спорную землю, не беспокоясь о сохранении ее плодородия, семозамене и соблюдении всех норм эффективного хозяйствования. По информации СМИ, фирма "Агротрадиция" связана с Усатым, который рассматривал дело о банкротстве "Борки". В этом случае, у него был серьезный материальный интерес затягивать дело о банкротстве. Но и это еще не все, Усатый назначил арбитражным управляющим "Борки" Александра Татищева, с которым также имеет связи.

Согласно данным досье судьи, его жена Юлия Усатая в 2016 году выдала доверенность на имя Александра Татищева на представление своих интересов. То есть уже в самом начале рассмотрения дела "Борки", когда Усатый назначил Татищева арбитражным управляющим, имел место явный конфликт интересов. Сам Усатый, разумеется, утверждал, что никакого конфликта интересов у него с Татищевым нет, поскольку он с женой якобы не живет. Но поскольку брак официально не расторгнут и, судя по всему, в ближайшее время расторгнут не будет, объяснение это, мягко говоря, совсем неубедительное.

Стоит заметить, что "доверенное лицо жены Усатого" Татищев выступал в качестве ликвидатора и арбитражного управляющего далеко не по одному делу, которое рассматривал Усатый. И вряд ли кто-то способен поверить, что это совпадение. Более того, в обойме у Усатого - не только Татищев. Так, досье судьи содержит информацию и о некой Марине Михайловой, которой выдавал доверенность теперь уже Усатый лично. Михайлова также была арбитражным управляющим в компаниях, банкротство которых рассматривал Усатый и вынес около полусотни постановлений по этим делам.

Помощник Курченко и "убийца" инвесторов

Еще одним ярким примером подобных махинаций стало дело о банкротстве ФК "Металлист" – славного футбольного клуба, уничтоженного беглым олигархом времен Януковича Сергеем Курченко. Дело о банкротстве клуба вел именно Усатый, и благодаря его стараниям дело затянулось на годы. Все это время Курченко, пребывая в бегах, имел возможность сдавать в аренду имущество клуба - к собственной выгоде и, возможно, к выгоде самого Усатого. Возмущенные харьковчане даже устроили акцию протеста против затягивания банкротства "Металлиста", но на Усатого она особого эффекта не произвела.

СМИ утверждают, что Усатый не гнушается и схем, где банкротство выступает как инструмент уклонения от уплаты налогов. Так, по информации портала PROSUD, Усатый вел дела о банкротстве киевских компаний ООО "Леском" и ООО "Комплекс технолоджи", которые были должны немецкому инвестору более 2 млн долларов, но благодаря перерегистрации в Харькове и оперативным решениям Усатого признать их банкротами немецкий инвестор так и не вернул своих денег.

Что же касается Усатого, то у него с деньгами как раз все очень даже неплохо, правда, далеко не все о благополучии судьи можно узнать по его декларации. Как это нередко случается, у маститого судьи "добытчиком" в семье является теща-пенсионерка.

Все – на тещу

В начале своей карьеры в кресле главы Хозсуда Харьковской области Усатый демонстрировал чрезвычайную скромность в быту. Он якобы вместе с семьей жил в харьковской квартире своей мамы площадью 98 "квадратов" и лишь через пару лет своего председательства в областном хозсуде смог завести на двоих с женой автомобиль – SKODA OCTAVIA A7 2013 года выпуска.

Также в собственности Усатого был небольшой дом (общая площадь – 55,9 кв. м) в далеко непрестижном селе Ивано-Шийчино Богодуховского района, там же – 2,5 гектара земли в пользовании. Плюс собственный земельный участок 1,5 га в пгт Высокий Харьковского района. Впрочем, все это судья задекларировал за 2016 год. Хотя годом ранее в декларации Усатого была отмечена еще одна харьковская квартира уже площадью почти 200 "квадратов", которой пользовались два его сына.

Вообще-то многочисленные нестыковки в декларациях этого судьи за разные годы стали его своеобразной "визитной карточкой". На что отдельно обращал свое внимание Общественный совет добропорядочности.

Там же был указан очень интересный факт: оказывается, судейская теща Ирина Сидякина еще в 2011 и 2012 годах выдала Усатому и его жене доверенности на престижные авто марки LEXUS RX и LEXUS LX 570, но супруги все время "забывали" декларировать это право пользования. Причем Юлию Усатую и в 2017-м, и в 2018-м привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения на автомобиле MERCEDES-BENZ GLE 350D 4 MATIC 2016 года выпуска, также принадлежащем ее матери. Однако в декларации за 2017 год и этой машины, стоимость которой стартует от 83 тыс. долларов, напрочь не видно. Она появилась только в декларации-2019 в качестве права пользования, а вместо SKODA OCTAVIA в собственности судьи оказался только китайский мопед.

В одном из журналистских расследований теща Усатого вообще стала одной из главных героинь. А все потому, что пенсионерка Сидякина увлекается не только дорогими машинами – она в 2015-м и 2016-м купила под Харьковом (в вышеупомянутом пгт Высокий, где у Усатого 1,5 га земли) два земельных участка и дом на 533 "квадрата". За эту недвижимость она из собственного кармана заплатила почти 2 млн грн, хотя за многие годы не имела никаких других доходов, кроме своей пенсии. То есть в случае с председателем Хозяйственного суда Харьковской области мы имеем дело с банальной схемой под кодовым названием "запиши все на тещу, а себе оставь мопед".

Покровитель рейдерства

За последний год в качестве своего дохода Усатый задекларировал лишь свою судейскую зарплату в размере 623 тыс. грн, а также 26,6 тыс. грн страховых выплат. Жена Юлия кроме своей зарплаты в АО "Шкребець і партнери" (50,3 тис. грн в год) указала еще 90 тис. грн некого "подарка в денежной форме". Хотя, чтобы только содержать все дорогое хозяйство родной мамы, нужны суммы позначительнее. И тут явно впору – покровительство зятем Усатым отдельных рейдерских захватов на Харьковщине, один из громких примеров которого был показан в видеоматериале портала "Стоп коррупции".

Суть данного эпизода рейдерства следующая. В 2018-2019 годах разгорелся конфликт между сельхозпредприятиями "Фермер-Агро" и "Щедрі лани Слобожанщини" с одной стороны и ООО "Добрий господар" – с другой. Спорили за урожай подсолнечника 2018 года и за урожай озимой пшеницы-2019, на которые покусилась руководительница "Доброго господаря" Анна Каминская, хорошо известная в регионе подобной "захватнической" практикой.

Так вот, в марте 2019-го Хозяйственный суд Харьковской области полностью удовлетворил исковые требования ООО "Фермер-Агро". Но не тут-то было – в дело вмешался Усатый, и уже в октябре того же года Московский районный суд Харькова принимает решение в пользу "Доброго господаря". В результате Каминская с помощью своего высокого покровителя в судейской мантии добилась не только искомого урожая, но и ареста земельных участков "Фермера-Агро" и "Щедрих ланів Слобожанщини", а также запрета для них распоряжаться и использовать земли, на которых подсолнечник и озимая пшеница и были выращены. То есть фермеры, вступив в бой с рейдерами, остались вообще несолоно хлебавши.

Как видим, за годы работы главой областного хозсуда Усатый схемами с банкротством, вынесением решений в пользу рейдеров, а также роскошной жизнью, которая не соответствует доходам (ни своим, ни тещиным), настроил против себя широкие круги и бизнесменов, и борцов с коррупцией. В марте 2019 года, как раз когда ВККС рассматривала, соответствует ли квалификация и добропорядочность Усатого занимаемой им должности, скандального судью облили зеленкой прямо перед зданием ВККС.

Разумеется, зеленкой коррупцию можно разве что пометить, но не побороть. Ведь все перечисленное, за что Усатый и удостоился "зеленочной люстрации", – это лишь малая толика сомнительных его достижений на ниве правосудия. Впрочем, и одного решения Общественного совета о недобропорядочности судьи должно было бы оказаться достаточно, чтобы навсегда изгнать Усатого из судебной системы, но система, об очищении которой от коррупции твердят уже не первый год, отчаянно сопротивляется. И если не подавить это сопротивление в конкретном харьковском случае, его последствия коснутся не только харьковского бизнеса и правосудия, но и всей страны. Ведь продление "эры Усатого" на Харьковщине будет означать продолжение схем с банкротством, разгул рейдерства и дальнейшее ухудшение инвестиционного климата. Все это станет и дальше тормозить развитие страны.

Но главное негативное последствие сохранения должности за Усатым – это то, что курс президента Зеленского на очищение судебной власти от сомнительных судей и коррупции можно легко игнорировать на местах. А это уже подрыв устоев государственности.